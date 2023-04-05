Togg T10X, Ilham Aliyev’e teslim edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazı törenle teslim edildi. Başkent Bakü'ye hakim Dağüstü Park'ta düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tuncay Özilhan ve Bülent Aksu ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçıntaş, Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı katıldı. Bakan Varank, Aliyev'e Togg'un özel teslimat kutusu içerisinde anahtarını verdi. Varank, Türkiye'den ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdikleri ifade ederek "İkinci aracı size teslim etmiş oluyoruz. İnşallah güzel günlerde kullanırsınız." dedi. Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togg'u teslim alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e "hayırlı olsun" dileğini iletti.



AB UYUMLU 41 TESTTEN GEÇTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk teslimatı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yapılan Togg yollara çıkmadan önce, elektrikli araçların batarya ve araç güvenlik testleri, elektromanyetik uyumluluk testleri, araç menzil, fren, önden ve yandan çarpma, yaya koruma ve manevra gibi 41 teknik test ve kontrolden başarıyla geçti. Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği otomotiv mevzuatındaki bütün testleri tamamlayan Togg, elektrikli araçların en önemli testlerinden olan "elektrikli araç güvenlik testinden" de tek seferde geçerek önemli bir başarıya imza attı.

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