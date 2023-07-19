İkinci el araba alacaklar dikkat! ’Gizli fiyat oyunu’ ortaya çıktı

Otomotiv piyasasında fahiş fiyatları durdurmak için ekonomi yönetimi çeşitli önlemler alırken, bu önlemlerin arkasından dolanmak isteyenler de boş durmuyor.

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'in haberine göre; sıfır oto ile ikinci el fiyatları astronomik bir şekilde açılınca ilk önce araç satışında '6 ay ve 6 bin kilometre' kuralı getirildi.

Buna rağmen fiyatlardaki hareketlilik devam ederken, Ticaret Bakanlığı önceki günlerde ikinci el araç satışına ilişkin yeni bir düzenlemeyi duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ikinci el araç satış fiyatı, sıfır araç satış fiyatının üzerinde olamayacaktı. Bu durum 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı ve yönetmelik de 15 Temmuz'da yürürlüğe girdi.

Online satış platformlarındaki bazı satıcılar ikinci el araçlarını sıfır araçtan pahalıya satabilmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Ceza yememek için aracını sıfır araç fiyatından düşük listeleyen satıcılar ilanın açıklama kısmında ise ekstra ücretler sıralıyor.

Bu durumda ikinci el aracın satış fiyatı türlü gerekçeler gösterilerek sıfır araç fiyatını sollamış oluyor. İkinci el araç sitelerinde bunun örneklerine de sıkça rastlanıyor.

Satıcılar araca yaptırdıkları çeşitli işlemler ve ekledikleri aksesuarlar için alıcıdan 30 bin liradan başlayıp 500 bin lirayı bile aşan ekstra ücret istiyor.

FİYAT FARKI GEREKÇESİ NE?

Örneğin ikinci el araç satış sitesinde 2023 Mercedes-Benz marka 6001 kilometrede olan bir otomobil 2 milyon 700 bin liraya satışa sunulurken açıklama kısmında aracın 525 bin lira ekstra ücreti olduğu belirtiliyor.

Toyota marka 2023 model 6001 km bir araç ise 1.499.999 liradan satışa sunulurken açıklamada fiyat için görüşüleceği bildiriliyor.

Başka bir 2023 model 6036 km'deki Toyota araç ise 1.5 milyon liradan satışa sunulurken açıklama kısmında, söz konusu satış fiyatının 2022 model bir araç için geçerli olduğu fiyat farkının da yüzde 10 düzeyinde bulunduğu belirtiliyor.

2023 Hyundai marka 9100 km'deki bir araç ise 829.999 liradan satışa sunulurken, açıklamada ekstra 80 bin lira olduğu ifade ediliyor.

Peugeot markalı 6001 km'deki 2023 model bir araç ise, 1 milyon 564 bin liradan satışa sunulurken açıklama kısmındaki ekstralar artıyor.

Araçla ilgili olarak açıklamada, elektrikli bagaj 15 bin lira, yan basamaklar 15 bin lira, kauçuk paspas ve bagaj havuzu 5 bin lira, seramik kaplama 5 bin lira, ön cam dahil komple cam filmi 4 bin lira, ön kaput ppf kaplama 5 bin lira, ön yol kayıt güvenlik kamerası+araç içi ses kayıt kamerası 10 bin lira, metalik boya renk farkı da 5 bin lira olarak alıcıya bildiriliyor.

Sosyal medyada da kullanıcılar ikinci el araç satışlarında ekstra para istendiğine dair şikâyetlerde bulunuyor.

Örneğin, bir vatandaşı sıfır araç satışı yapan bayilerin de liste fiyatına ek olarak para istediğini ya da zorunlu ekstra paket satışı yaptıklarını aksi halde aracı satmadıklarını belirtiyor.

Bu yönde ikinci el araç satış sitelerinde de satıcıların ekstra para istediğini belirten vatandaşlar, CİMER'e şikâyette bulunduğunu ifade ediyor.

13 OTOMOTİV BAYİSİNE ÜST SINIRDAN CEZA…

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılının ilk 6 ayında fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 369 firmaya toplam 152 milyon 820 bin 477.5 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 yılı ilk 6 ayda Ticaret İl Müdürlüklerince 81 ilde haksız fiyat denetimleri kapsamında market denetimi başta olmak üzere toplam 6 bin 673 firma ve 31 bin 129 ürüne ilişkin denetim gerçekleştirildi.

Buna ek olarak; son dönemde otomotiv sektörüne ilişkin artan şikayetler kapsamında, 9 Haziran'dan itibaren İl Müdürlüklerince 648 yetkili bayide denetim yapıldı.

Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayisine 15 aykırılıktan 2023 yılı ceza üst sınırından olmak üzere toplamda 66 milyon 879 bin TL idari para cezası verildi.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araba satışına ilişkin yapılan düzenlemenin ardından fiyatların düşeceği beklentisi oluştu. Peki araba fiyatları düşecek mi?

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İMAS Başkan Yardımcısı Anıl Şentürk, düzenleme ile ikinci el araçların yatırım aracı olmaktan çıkacağını söyledi. Şentürk, ikinci el araç fiyatlarında da düşüş beklediklerinin altını çizdi.

''ŞU AN GEÇMİŞTEKİ HIZLI FİYAT ARTIŞLARI SÖZ KONUSU DEĞİL''

Pandemiden bu yana arz talep dengesinde problemler yaşandığını aktaran Şentürk, ''Geldiğimiz noktada aşırı taleplerden dolayı sıkıntılar yaşandı.

Düzenleme fahiş fiyatların önüne geçilecektir. Cezaların caydırıcılığı ile sektörün normalleşmesi sağlanacaktır'' diye konuştu.