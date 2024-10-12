Doğrulanmış ilan uygulaması otomotivde de başlıyor

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde MÜSİAD'ın düzenlediği, Türkiye Yüzyılı'nda Otomotiv ve Enerji Vizyonu Toplantısı'nda MÜSİAD'ın etkinliklerine fırsat buldukça katılmaya gayret ettiğini söyledi.

Salgınla beraber dünyada ciddi küresel durgunluk yaşandığını anımsatan Gürcan, "Türkiye'de maalesef bundan payını almış oldu. Ancak her şeye rağmen küresel ticaretteki durgunluğa rağmen ekonomimiz üretmeye istihdam oluşturmaya ve ihracatı artırmaya yönelik hızla adımlarla ilerlemeye devam etti. Şöyle baktığımızda Türkiye son on 16 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Geçtiğimiz 2023 yılında yüzde 5,1'lik bir büyümeyi gerçekleştirdi." diye konuştu.

Gürcan, ihracatta lokomotif bir role sahip olan otomotiv ana sanayi ihracatının 2023'te 19,4 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, "Yan sanayi dahil toplam ihracatımız ise 35 milyar doları aşmıştır. Otomotiv sektörü 2024 ocak-eylül döneminde yüzde 5,3'lük büyümeyle 26,9 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdi. Bu da tarihi bir rekordur." dedi.

UYGULAMA OCAKTA ZORUNLU OLUYOR

İlan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirdiklerini vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:

"Yani ilan sitesine girilen ilanların, TC kimlik numarası onaylanmış kişiler tarafından verilmesini, ayrıca yetki belgesi olan firmalar tarafından verilmesini sağladık. Konut da geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Yıl başında tamamıyla yürürlüğe girecek. Şu anda hibrit olarak devam ediyor. Konut ilanı verecek kişiler e-ilan sitesine girmeden, e-Devlet üzerinden konutunu seçecek, oradan açılan pencereye hangi emlakçıya verecekse onun bilgi numaralarına girerek, ona yetki verecek. Bu sistemi aynı şekilde otomobilde de başlatıyoruz. e- Devlet üzerinden girerek sahip olduğunuz aracın, ilanını vermekle ilgili bir çalışmamız var. O da bitmek üzere, önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek."

Gürcan, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturmaya yönelik çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı ile davetliler katıldı.