Facebook, Instagram ve Twitter’a reklam yasağı

BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Türkiye'de temsilci bulundurmaları için sosyal ağ sağlayıcılarına verdiği sürede yeni bir aşamaya geçiliyor. Türkiye'de henüz temsilcilik açmayı kabul etmeyen Facebook, Instagram ve Twitter gibi şirketlere bugüne kadar 40'ar milyon lira ceza kesildi. 19 Ocak tarihi itibariyle ise bu şirketlere reklam yasağı uygulanmaya başlanacak. Kullanıcılara veri paylaşımı dayatmasında bulunan WhatsApp'ın da sahibi olan Facebook başta olmak üzere Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlere reklam yasağı uygulaması başlıyor.

TEMSİLCİLİK ŞARTI

Bugüne kadar YouTube, TikTok, Dailymotion ve Rus sosyal medya şirketi VKontakte (VK) Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederken, Facebook ve bünyesinde bulunan Instagram, Twitter, Periscope ve Pinterest gibi şirketler ise henüz olumlu görüş bildirmedi. Bu şirketlere yaptırımların ilk adımında 10 milyon lira, ikinci adımında ise 30 milyon lira olmak üzere toplam her birine 40 milyon lira ceza kesilirken, cezalar şirketlerin global adreslerine tebliğ edildi. Şirketlere yaptırımların üçüncü adımı olarak 19 ocak Salı günü reklam yasağı uygulamasının başlaması için tanınan sürenin dolduğunun bildirileceği öğrenildi. Facebook, Instagram, Twitter, Periscope ve Pinterest bu tarihe kadar Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmezlerse bundan sonra Türkiye'de reklam alamayacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75'i affedilecek.

BARIŞ ŞİMŞEK / ANKARA