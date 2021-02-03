Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram, platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde.
Instagram'a getirilen "Yakın zaman önce silinenler" isimli özellik pek çok kullanıcıyı sevindirecek cinsten.
Zira söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar silinmiş gönderilerini 30 gün süre içinde geri yükleyebilecek.
Silinen fotoğraflarınızı, videolarınızı, gönderilerinizi kurtarabilmenizi sağlayan özellik bugün itibari ile kullanıma girdi.
SİLİNEN PAYLAŞIMLARI KURTARMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER
Son güncellemeyle gelen özelliği kullanmak için izlemeniz gereken adımlar ise şöyle;
Instagram'ı açınve 'Ayarlar' kısmına girin. Açılan opsiyonlarda 'Hesap'ı seçin ve 'Son Silinmiş'e tıklayın.
Instagrama yeni özellik! Silinen fotoğrafları görmek artık mümkün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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