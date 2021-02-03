  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Teknoloji Instagrama yeni özellik! Silinen fotoğrafları görmek artık mümkün

Instagrama yeni özellik! Silinen fotoğrafları görmek artık mümkün

Son dakika... Popüler platformu Instagram'a silinmiş paylaşımlarınızı 30 gün süre içinde geri yükleyebilmenizi sağlayan bir özellik geldi.

Instagrama yeni özellik! Silinen fotoğrafları görmek artık mümkün

03.02.2021, 13:29

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram, platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde.

Instagram'a getirilen "Yakın zaman önce silinenler" isimli özellik pek çok kullanıcıyı sevindirecek cinsten.

Zira söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar silinmiş gönderilerini 30 gün süre içinde geri yükleyebilecek.



Silinen fotoğraflarınızı, videolarınızı, gönderilerinizi kurtarabilmenizi sağlayan özellik bugün itibari ile kullanıma girdi.

SİLİNEN PAYLAŞIMLARI KURTARMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Son güncellemeyle gelen özelliği kullanmak için izlemeniz gereken adımlar ise şöyle;

Instagram'ı açınve 'Ayarlar' kısmına girin. Açılan opsiyonlarda 'Hesap'ı seçin ve 'Son Silinmiş'e tıklayın.

Yavru fil ve bufalonun karşılaşması sosyal medyayı salladı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Instagrama yeni özellik! Silinen fotoğrafları görmek artık mümkün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.