The Washington Post gazetesinin bildirdiğine göre, YouTube platformundaki tüm aşı karşıtı içeriği engelleyecek ve Covid-19'un ötesine geçerek kızamık ve su çiçeği gibi diğer aşıları hedef alan içeriği de kaldıracak.
Gazete, YouTube'un Küresel Güven ve Güvenlik Başkan Yardımcısı Matt Halprin'e atıfta bulunarak, birkaç kanalı kapatarak önde gelen aşı karşıtı isimleri de engelleyeceğini bildirdi.
YouTube, aşı karşıtı tüm içerikleri platformundan kaldıracağını duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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