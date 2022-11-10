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Haberler Teknoloji Instagram, yeni özelliklerini duyurdu! Instagram not bırakma nasıl güncellenir ve kullanılır?

Instagram, yeni özelliklerini duyurdu! Instagram not bırakma nasıl güncellenir ve kullanılır?

Instagram seneler sonra masaüstü sürümünü yenilerken, uzun zamandır beklenen içerik planlama özelliğini de duyurdu. Instagram’ın yeni özelliği kullanıcılara 9 Kasım Çarşamba günü sunuldu. Yeni özelliğin ne olduğunu bilmeyen kullanıcılar ilk başta araştırma yaparak özelliği kullandı. İlk başta sınırlı sayıda kullanıcıda test edilen özellik artık herkese erişilebilir durumda. Sosyal medya kullanıcıları yeni gelen özelliğin nasıl kullanılacağını ve güncelleneceğini çözmek istiyor. Peki ama İnstagram not yazma nedir ve nasıl kullanılır?

10.11.2022, 16:08 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022, 16:13

Instagram, yeni özelliklerini duyurdu! Instagram not bırakma nasıl güncellenir ve kullanılır?

Instagram'a gelen bu özellik 2000'li yıllarda kullanılan MSN'nin durum bildirme özelliğine benzetildi.

INSTAGRAM'DA NASIL NOT YAZILIR?
Instagram'ın mesajlar bölümünde yer alan bu özellik, üst kısımda yer alıyor ve "Aklınızdan geçen bir şey paylaşın" ifadeleri bulunuyor. Bu sayede mesajlar kutusuna bakan arkadaşlarınız 24 saatliğine sizin bıraktığınız notları görebiliyor.

Mesajlar bölümünde bıraktığınız notlar paylaşıldığında arkadaşlarınıza herhangi bir bildirim gitmeyecek ve sadece 24 saatliğine görünür olacak.

Ayrıca notlar maksimum 60 karakter ile sınırlandırılmış durumda. Arkadaşlarınız bıraktığı notlara yanıt vermeniz de mümkün.

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