Instagram, yeni özelliklerini duyurdu! Instagram not bırakma nasıl güncellenir ve kullanılır?

Instagram'a gelen bu özellik 2000'li yıllarda kullanılan MSN'nin durum bildirme özelliğine benzetildi.



INSTAGRAM'DA NASIL NOT YAZILIR?

Instagram'ın mesajlar bölümünde yer alan bu özellik, üst kısımda yer alıyor ve "Aklınızdan geçen bir şey paylaşın" ifadeleri bulunuyor. Bu sayede mesajlar kutusuna bakan arkadaşlarınız 24 saatliğine sizin bıraktığınız notları görebiliyor.

Mesajlar bölümünde bıraktığınız notlar paylaşıldığında arkadaşlarınıza herhangi bir bildirim gitmeyecek ve sadece 24 saatliğine görünür olacak.

Ayrıca notlar maksimum 60 karakter ile sınırlandırılmış durumda. Arkadaşlarınız bıraktığı notlara yanıt vermeniz de mümkün.