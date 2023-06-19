  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Teknoloji Jüpiter'deki şimşek parıltısının fotoğrafı çekildi

Jüpiter'deki şimşek parıltısının fotoğrafı çekildi

NASA, 2020'nin sonlarında Jüpiter'in 31. yakın geçişi sırasında Juno uzay aracı tarafından çekilen fotoğrafları yayınlamaya başladı . Geçtiğimiz gün yayınlanan bir fotoğraf, gaz devinin kuzey kutbuna yakın bir girdabı ve bir şimşek çakmasından gözlemlenebilir bir parıltıyı gösterdi.

19.06.2023, 10:04

Jüpiter’deki şimşek parıltısının fotoğrafı çekildi

NASA, Jüpiter'deki şimşeklerin, Dünya'da olduğu gibi, bir amonyak-su çözeltisi içeren bulutlarda meydana geldiğini ve çoğunlukla kutupların yakınında görüldüğünü belirtti.

Yıldırım fotoğrafı, Juno 30 Aralık 2020'de Jüpiter'in 31. yakın uçuşunu tamamlarken çekildi.

Bilim insanı Kevin M. Gill, görüntüyü 2022'de uzay aracındaki JunoCam cihazından gelen ham verilerden işledi.

Yıldırım fotoğrafı çekildiğinde, uzay aracı gezegene yaklaşırken 78 derecelik bir enlemde Jüpiter'in bulut tepelerinin yaklaşık 32 bin kilometre üzerindeydi.

Juno , Jüpiter'e 50'den fazla uçuş gerçekleştirdi ve 820 bin kilometreden fazla uçtu.

Jüpiter'e 4 Temmuz 2016'da ulaştı ve ilk bilim uçuşu 53 gün sonra gerçekleşti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA