Jüpiter’deki şimşek parıltısının fotoğrafı çekildi

NASA, Jüpiter'deki şimşeklerin, Dünya'da olduğu gibi, bir amonyak-su çözeltisi içeren bulutlarda meydana geldiğini ve çoğunlukla kutupların yakınında görüldüğünü belirtti.

Yıldırım fotoğrafı, Juno 30 Aralık 2020'de Jüpiter'in 31. yakın uçuşunu tamamlarken çekildi.

Bilim insanı Kevin M. Gill, görüntüyü 2022'de uzay aracındaki JunoCam cihazından gelen ham verilerden işledi.

Yıldırım fotoğrafı çekildiğinde, uzay aracı gezegene yaklaşırken 78 derecelik bir enlemde Jüpiter'in bulut tepelerinin yaklaşık 32 bin kilometre üzerindeydi.

Juno , Jüpiter'e 50'den fazla uçuş gerçekleştirdi ve 820 bin kilometreden fazla uçtu.

Jüpiter'e 4 Temmuz 2016'da ulaştı ve ilk bilim uçuşu 53 gün sonra gerçekleşti.