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Haberler Teknoloji Elon Musk'tan yeni hamle: Twitter (X) herkese ücretli mi olacak? Twitter kimlere ücretli?

Elon Musk'tan yeni hamle: Twitter (X) herkese ücretli mi olacak? Twitter kimlere ücretli?

Twitter'ı satın alan Elon Musk sosyal medya platformunun adını X olarak değiştirmişti. Twitter'da değişiklikler yapmaya devam eden Elon Musk tüm kullanıcıların erişim için ödeme yapmak zorunda kalabileceğini söyledi. Peki, Twitter ücretli mi olacak?

HABER MERKEZİ
Elon Musk’tan yeni hamle: Twitter X herkese ücretli mi olacak? Twitter kimlere ücretli?

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, X sosyal medya platformuna erişim için kullanıcıların ücret ödeyebileceğini belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede bu açıklamalarda bulunan Musk, bu geçişin platformdaki bot hesaplarını ve sahte profilleri azaltmak için bir çözüm olabileceğini söyledi.

"BOT AĞLARINA KARŞI TEL SAVUNMA YÖNTEMİ"

Musk, düşük seviyeli bir fiyatlandırma modelini kullanacaklarını belirterek, bu uygulamanın bot ağlarına karşı alınabilecek tek savunma yöntemi olduğunu ifade etti. Ayrıca, görüşmede "antisemitizm" konusuna da değinen Musk, bu tür içeriklere karşı olduğunu vurguladı.

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