TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılması için geri sayım

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlığının bütçesinin sunumunda, "Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat-6A'nın testlerini büyük ölçüde tamamladık. Uyduyu önümüzdeki aylarda fırlatmayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Kacır, şunları kaydetti;

Bakanlık olarak 6 Şubat depremlerinin ardından sanayiciler ile tüm imkanları deprem bölgesi için seferber ettik. Yaptığımız hasar tespit çalışmasında bölge sanayisinin bina, makine, stok ve altyapı kayıplarının 8 milyar doların üzerinde olduğunu belirledik. Deprem bölgesinin yeniden ihyası ve inşası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"BUGÜNE KADAR 9 BİNDEN FAZLA TOGG SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ"

Togg artık yollarda. Yıl sonuna kadar teslimatı tamamlanması planlanan 20 bin araç için gerçekleşen 177 bin 467 araçlık talep, milletimizin yerli ve milli otomobil markasına hasret ve güveninin önemli bir göstergesi. Bugüne kadar 9 binden fazla araç sahiplerine teslim edildi. Otomotiv sektörümüzün rekabet gücünü elektrikli araçlarda da sürdürebilmesi için ülkemizde batarya üretim kapasitesini artırmak zorundayız. Bu doğrultuda yaklaşık 35 Gwh kapasite hedefiyle gerçekleşecek araç batarya üretim tesisi yatırımlarına teşvik verdik. Ülkemizin tüm şehirlerinde hızlı şarj istasyonları kurulmasını sağladık. 81 şehrimizde 2 bin 800'ü hızlı şarj olmak üzere 10 bin 100 halka açık şarj bağlantısına ulaştık. Elektrikli araç başına düşen hızlı şarj istasyonu sayısında Avrupa'da birinciyiz.

"MODEL FABRİKALARIMIZIN SAYISINI 8'DEN 14'E ÇIKARIYORUZ"

Dijital dönüşüm ile firmalara rekabet gücü kazandırdık. Model fabrikalarımızda sunduğumuz yalın üretim, dijital dönüşüm, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile işletmelerimizin verimliliklerinde yüzde 76'ya varan artış sağlıyoruz. Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya ile model fabrikalarımızın sayısını 8'den 14'e çıkarıyoruz. KOBİ'lerimiz için geliştirdiğimiz Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli'ni uyguluyoruz. İmalat sanayimiz için Dijital Dönüşüm Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz.

Bilim ve toplum çalışmaları ile toplumun her kesimine ulaştık. Bu yıl Gaziantep, Üsküdar, Karabük, Güngören, Samsun ve Canik'te 6 bilim merkezini hizmete açarak, bilim merkezi sayımızı 19'a çıkardık. Bilim merkezlerinde 1 milyon 330 bin ziyaretçi ağırladık; 550 bin öğrencimiz bilim atölyeleri eğitimlerine katıldı. Yıl sonuna dek 7 bilim merkezini daha hizmete sunacağız. Meraklı Minik, Bilim Çocuk ile Bilim ve Teknik dergilerimiz, yıl boyunca 4 milyon okuyucuya ulaştı. TÜBİTAK Bilim Genç'le dijital ortamda 18 milyon 500 bin kişiye eriştik. Popüler bilim kitaplarımızla bilim okuryazarlığını destekliyoruz.

"DİJİTAL AVRUPA PROGRAMINA KATILDIK"

Yeşil dönüşüm, araştırma, yenilik, teknoloji ve dijitalleşme alanlarında Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı, Avrupa Birliği, NATO ve OECD başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve ülkeler ile iş birliklerini güçlendirdik. Dünyanın en yüksek bütçeli kamu Ar-Ge programı Ufuk Avrupa'da 405 projede 233 milyon avro fonu ülkemize kazandırdık. Gümrük Birliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijital Dönüşüm ana eksenlerinde AB mevzuatını uyumlaştırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 7,5 milyar avro bütçeli Dijital Avrupa Programı'na katıldık. Program kapsamında süper bilgisayarlara, yapay zeka test ve deney tesislerine, açık veri alanlarına KOBİ'lerimiz ve araştırmacılarımız için erişim imkanı sağlayacağız. 5 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi'ni 2024'te ülkemizde kuracağız.

"TÜRKSAT 6A'YI ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA FIRLATMAYI PLANLIYORUZ"

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'yi, uzay ile buluşturduk. Elektro optik kamerasından haberleşme ekipmanlarına, uçuş bilgisayarından yazılımlarına milli olarak tasarlayıp, ürettiğimiz uydumuz ile dünyanın herhangi bir yerinden hiçbir sınırlandırma olmadan görüntü alabiliyoruz. Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat-6A'nın testlerini büyük ölçüde tamamladık. Uyduyu önümüzdeki aylarda fırlatmayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN, İHA ve insansız deniz aracı platformlarından atılabilecek yeni nesil füze ailesi KUZGUN, 2024'te Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin envanterine girecek. Muharebe sahasının oyun değiştirici unsuru elektronik harp ve destek sistemlerinde geliştirdiğimiz milli teknolojiler ülkemize stratejik ve taktik angajman avantajı sağlıyor.