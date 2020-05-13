Büyük Menderes Nehri’nde kirlilik dördüncü aşamada

Böcekli, "Havza içindeki tüm kirlilik temizlenebilir. Sadece su kirliliği olarak bakmamak lazım. Çeşitli atıkların da nehre atıldığı daha önce gözlemlendi. Eğer Menderes Nehri, iyi bakılabilirse çok kısa sürede temiz hale gelebilir. 1980'li yıllarda bu bölgede çok sayıda yayın balığı olduğu biliniyor. Ama şu an burada canlı bile yaşayamıyor. Bunun sebebi kimyasal atıkların ve arıtma tesislerinden çıkan atıkların tam anlamında deşarj olmadan Büyük Menderes Nehri'ne verilmesidir" diye konuştu.