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Denizli'de şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik "drone" destekli operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Aramalara 100 polisin yanı sıra iki dedektör köpek de katıldı.

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:02 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:02
Denizli'de şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Denizli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik "drone" destekli operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

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Denizli'de şafak vakti uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde ''torbacı'' olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 2 aydır sürdürdüğü takibin ardından 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Denizli'de şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Ekipler ayrıca operasyon yapılan bölgeyi drone ile de kontrol altında tuttu.

Denizli'de şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi.

Denizli'de şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Aramalara 100 polisin yanı sıra iki dedektör köpek de katıldı.

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