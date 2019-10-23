Denizli’de narkotik polisi tarafından 12 farklı adrese şafak vakti gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu baskınlarında 10 kişi gözaltına alındı. Özel harekat destekli yapılan operasyonlarda zehir tacirlerine karşı drone ile de havadan görüntüleme yapıldı.
Denizli’de şafak vakti 12 adrese uyuşturucu baskını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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