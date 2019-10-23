Denizli’de şafak vakti 12 adrese uyuşturucu baskını

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/denizlide-safak-vakti-12-adrese-uyusturucu-baskini" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli’de narkotik polisi tarafından 12 farklı adrese şafak vakti gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu baskınlarında 10 kişi gözaltına alındı. Özel harekat destekli yapılan operasyonlarda zehir tacirlerine karşı drone ile de havadan görüntüleme yapıldı.