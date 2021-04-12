Emzirmek orucu bozar mı? Emziren kadın oruç tutabilir mi? Orucu neler bozar?

EMZİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Bebek emzirmek orucu bozmaz. Emzirilen bebek kaç aylık olursa olsun bu hüküm değişmez. Yani bebek emziren annelerin de oruç tutması için hiçbir engel yoktur.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlere göre, Ramazan ayında eğer bir kişi hasta ise, orucunun tutması sağlık açısından tavsiye edilmez. Ancak o kişi iyileştiğinde Ramazan ayında tutamadığı orucu kaza etmesi gerekmektedir.

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