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Haberler Galeri Emzirmek orucu bozar mı? Emziren kadın oruç tutabilir mi? Orucu neler bozar?

Emzirmek orucu bozar mı? Emziren kadın oruç tutabilir mi? Orucu neler bozar?

Emzirmek orucu bozar mı? Emziren kadın oruç tutabilir mi? Orucu neler bozar? Onbinlerce kişi bu soruların yanıtlarını sabahın erken saatlerinden itibaren arıyor. Onbir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk günü bu gece (12 Nisan) kalkılan sahur ile başlıyor. Milyonlarca Müslüman, Allah'ın farz kıldığı Ramazan orucunu tutmaya başlıyor. Orucunu bozmamak için tüm hususlara dikkat eden vatandaşlar birçok sorunun yanıtını arıyor. Peki, emzirmek orucu bozar mı? Emziren kadın oruç tutabilir mi? Orucu neler bozar? Orucu bozan şeyler neler? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre orucu bozan ve bozmayan durumlar

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:27 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:31
Emzirmek orucu bozar mı? Emziren kadın oruç tutabilir mi? Orucu neler bozar?

12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece yarısında sahura kalkan Müslümanlar niyet ederek orucunu tutmaya başlayacak. Allah'ın farz kıldığı Ramazan orucu için Müminler titiz davranıyor. Orucu bozacak veya oruca zarar verecek durumlardan sakınmak için azami gayret gösteren Müslümanlar bazı durumları dikkatle araştırıyor. Bunların başnda da, "Emzirmek orucu bozar mı? Emziren kadın oruç tutabilir mi? Orucu neler bozar?" soruları geliyor. Peki, emzirmek orucu bozar mı? Emziren kadın oruç tutabilir mi? Orucu neler bozar? İşte Ramazan orucu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Kurulu'nun açıklamaları...

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Emzirmek orucu bozar mı? Emziren kadın oruç tutabilir mi? Orucu neler bozar?

EMZİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Bebek emzirmek orucu bozmaz. Emzirilen bebek kaç aylık olursa olsun bu hüküm değişmez. Yani bebek emziren annelerin de oruç tutması için hiçbir engel yoktur.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlere göre, Ramazan ayında eğer bir kişi hasta ise, orucunun tutması sağlık açısından tavsiye edilmez. Ancak o kişi iyileştiğinde Ramazan ayında tutamadığı orucu kaza etmesi gerekmektedir.

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Emzirmek orucu bozar mı? Emziren kadın oruç tutabilir mi? Orucu neler bozar?

PARFÜM SIKMAK ORUCU BOZAR MI?

Mide ile doğrudan bir bağlantısı olmadığı için, koklanabilen şeyler orucu bozmuyor. Ancak dikkat edilmesi gereken sonu, özellikle parfümü sıkma aşamasında, taneciklerin hava veya rüzgâr yolu ile ağıza kaçmaması. Eğer ki parfüme dair bir tanecik ağıza kaçar ise, oruç bozulmuş kabul ediliyor.

Emzirmek orucu bozar mı? Emziren kadın oruç tutabilir mi? Orucu neler bozar?

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI? KAN ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Kan vermek ve kan almak sağlık durumlarına girmektedir. Her gün binlerce kişi kan vermekte ve kan almakta... Ramazan ayı içerisinde de kan verecek veya alacak olanlar o gün niyetlenip niyetlenmemek için araştırmalar yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, "kan vermek orucu bozar mı" sorusuna şöyle yanıt veriyor;

Emzirmek orucu bozar mı? Emziren kadın oruç tutabilir mi? Orucu neler bozar?

Ramazan'da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), "Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur." (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah'ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29). Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi "Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır." şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.

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Kan vermek orucu bozar mı? Kan almak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar neler?