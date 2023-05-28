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Şaşkına çeviren seçmen! Oy kullanmaya papağanı ve atıyla geldi
Denizli'de oy kullanmak için sandığına giden bir vatandaş görenleri hayrete düşürdü. Omzuna papağanını alıp atıyla oy kullanmaya gelen seçmen atını ve papağanını çok sevdiği için birlikte gelmek istediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 15:28Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 15:36
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Gören şaşkına döndü! Oy kullanmaya papağanı ve atıyla geldi
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için seçmenler, erken saatlerde oy kullanacakları okullara gitti. Pamukkale Mahallesi'nde 'Ağa' adıyla tanınan Mehmet Kıvılcım, oy kullanmak için sandık başına gitti.
Gören şaşkına döndü! Oy kullanmaya papağanı ve atıyla geldi
Kıvılcım, oy kullanacağı Şehit Mustafa Uygun İlkokulu'na atı 'Nazlı' ve papağanı 'Sultan' ile geldi. Kıvılcım, okul bahçesinde atını arkadaşına emanet edip, omzundaki papağanıyla birlikte 2247 numaralı sandıkta oy kullandı.
Gören şaşkına döndü! Oy kullanmaya papağanı ve atıyla geldi
Seçime renk katmak için at üstünde papağanıyla geldiğini söyleyen Kıvılcım, "Atımı ve papağanımı çok seviyorum. Onlarla sürekli beraberiz. Amacım seçimlere bir renk katmaktı. Oyumu papağanımla birlikte kullandım. Güzel tepkiler aldım" dedi.
Gören şaşkına döndü! Oy kullanmaya papağanı ve atıyla geldi
Öte yandan benzer bir görüntü de İstanbul'un Esenyurt ilçesinden geldi. Esenyurt'ta yaşayan Nazım Cihan Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Papağanı gören vatandaşlar ve sandık görevlilerin ilgi odağı oldu. Paşa" isimli papağanıyla zarfı sandığa atarken, çevredeki vatandaşlar papağanı ilgiyle izledi.
Gören şaşkına döndü! Oy kullanmaya papağanı ve atıyla geldi
Oy işlemi sonrası konuşan Nazım Cihan," Sabaha kadar dua ettim. Vatanımıza , milletimize hayırlı olsun. "Paşa" benim bir bütünüm, o olmayınca ben yarım oluyorum. O benim yoldaşım, her şeyim. Görenler şaşırıyor, resim çektirmek çok oluyor. Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim" diye konuştu.