Şaşkına çeviren seçmen! Oy kullanmaya papağanı ve atıyla geldi

Oy işlemi sonrası konuşan Nazım Cihan," Sabaha kadar dua ettim. Vatanımıza , milletimize hayırlı olsun. "Paşa" benim bir bütünüm, o olmayınca ben yarım oluyorum. O benim yoldaşım, her şeyim. Görenler şaşırıyor, resim çektirmek çok oluyor. Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim" diye konuştu.