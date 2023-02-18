Hatay’da arama-kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da enkaz kaldırma işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından 39 binden fazla kişi, hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina, yerle bir olurken, enkaz kaldırma çalışmaları başladı.