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Hatay'da arama-kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da enkaz kaldırma işlemleri sürüyor
Hatay'da arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kamu kuruluşları ve şirketlere ait araçlar yoğun bir şekilde çalışarak moloz yığınlarını şehirden uzaklaştırmak için çaba gösteriyor.
Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 11:21Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 11:24
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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından 39 binden fazla kişi, hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina, yerle bir olurken, enkaz kaldırma çalışmaları başladı.
İş makineleriyle toplanan molozlar, kamyonlara yüklenerek boş alanlara taşınıyor.
Gün içinde yüzlerce kamyonun geldiği alandaki çalışma, dronla havadan görüntülendi.
Belediyelere, şirketlere ve Devlet Şu İşleri'ne (DSİ) ait kamyonlar ile molozlar, Antakya ilçesindeki Güzelburç Mahallesi'ndeki boş alana bırakılıyor.
Molozu boşaltan kamyonlarla çalışmaların olduğu yere doğru tekrar yola çıkılıyor. Alana dökülen molozlar, DSİ'nin iş makinesi ile düzeltiliyor. Alana gün içinde yüzlerce kamyon gelip, moloz boşaltıyor.