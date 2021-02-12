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İzmir'i hortum vurdu! Felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
İzmir'i hortum vurdu! Felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
İzmir Çeşme'de dün akşam meydana gelen hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Hortumun içine kattığı alanda bulunan ev ve arabalarda büyük zararın olduğu görülürken, felaketten en fazla zarar gören Alaçatı Mahallesindeki lüks site havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 09:10
Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 09:41
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesinde ortaya çıkan hortum önüne kattığı her şeyi savurdu. Alaçatı Port Limanı'nda bulunan bazı tekneler ve iki lüks yat alabora oldu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç da devrildi.
Ev ve iş yerlerinde büyük hasar meydana gelirken, pek çok evin de çatısı uçtu. Yıkılan damların altında kalan küçükbaş hayvanlar da telef oldu.
Alaçatı Port'ta bir vincin devrilmesi sonucu şantiyedeki konteynerlerde kalan 16 işçi yaralandı. Hortumun boyutları ise sabahın ilk ışınlarında ortaya çıktı.
Öte yandan site önünde bulunan araçlar da ters döndü, evlerin iskelesine bağlı bazı yatlar hortumun etkisiyle alabora olarak kullanılamaz hale geldi.