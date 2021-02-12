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Haberler Galeri İzmir'i hortum vurdu! Felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'i hortum vurdu! Felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir Çeşme'de dün akşam meydana gelen hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Hortumun içine kattığı alanda bulunan ev ve arabalarda büyük zararın olduğu görülürken, felaketten en fazla zarar gören Alaçatı Mahallesindeki lüks site havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 09:10 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 09:41
İzmir'i hortum vurdu! Felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesinde ortaya çıkan hortum önüne kattığı her şeyi savurdu. Alaçatı Port Limanı'nda bulunan bazı tekneler ve iki lüks yat alabora oldu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç da devrildi.

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İzmir'i hortum vurdu! Felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Ev ve iş yerlerinde büyük hasar meydana gelirken, pek çok evin de çatısı uçtu. Yıkılan damların altında kalan küçükbaş hayvanlar da telef oldu.

İzmir'i hortum vurdu! Felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Alaçatı Port'ta bir vincin devrilmesi sonucu şantiyedeki konteynerlerde kalan 16 işçi yaralandı. Hortumun boyutları ise sabahın ilk ışınlarında ortaya çıktı.

İzmir'i hortum vurdu! Felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Alaçatı Mahallesindeki lüks site de hortumdan nasibini aldı. Sitede adeta bomba patlamış gibi bir görüntü oluştuğu görüldü.

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İzmir'i hortum vurdu! Felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Öte yandan site önünde bulunan araçlar da ters döndü, evlerin iskelesine bağlı bazı yatlar hortumun etkisiyle alabora olarak kullanılamaz hale geldi.

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