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Haberler Galeri Adeta eridi! Ata Demirer'in son halini görenler şaştı kaldı

Adeta eridi! Ata Demirer'in son halini görenler şaştı kaldı

Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla dikkat çekti. Son haliyle gündem olan, toplamda 22 kilo veren ve eski halinden eser kalmayan Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 8 Mart 2023 Çarşamba 16:32 Güncelleme Tarihi: 8 Mart 2023 Çarşamba 16:45
Adeta eridi! Ata Demirer’in son halini görenler şaştı kaldı

Ünlü komedyen ve oyuncuAta Demirer, değişimiyle adından söz ettirdi.

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Adeta eridi! Ata Demirer’in son halini görenler şaştı kaldı

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı canlı yayında 22 kilo verdiğini söyleyen başarılı oyuncunun son hali dikkat çekti.

Adeta eridi! Ata Demirer’in son halini görenler şaştı kaldı

Uzun süredir Çanakkale'de yaşayan oyuncu bir arkadaşıyla poz vererek Instagram hesabından paylaştı.

Adeta eridi! Ata Demirer’in son halini görenler şaştı kaldı

Demirer verdiği kilolarla adeta iğne ipliğe döndü.

Adeta eridi! Ata Demirer’in son halini görenler şaştı kaldı

ATA DEMİRER'İN SON HALİ...

Oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken nasıl kilo verdiği de merak konusu oldu. İşte Demirer'in sırrı...

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