HaberlerGaleriAdeta eridi! Ata Demirer'in son halini görenler şaştı kaldı
Adeta eridi! Ata Demirer'in son halini görenler şaştı kaldı
Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla dikkat çekti. Son haliyle gündem olan, toplamda 22 kilo veren ve eski halinden eser kalmayan Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 8 Mart 2023 Çarşamba 16:32Güncelleme Tarihi: 8 Mart 2023 Çarşamba 16:45
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ünlü komedyen ve oyuncuAta Demirer, değişimiyle adından söz ettirdi.