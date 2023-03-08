Adeta eridi! Ata Demirer'in son halini görenler şaştı kaldı

Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla dikkat çekti. Son haliyle gündem olan, toplamda 22 kilo veren ve eski halinden eser kalmayan Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görenleri şaşkına çevirdi.