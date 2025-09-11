Annesini kaybetmişti... Nilperi Şahinkaya'dan tedirgin eden mesaj: Beni affedin dayanamıyorum
Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ı geçen haftalarda kaybetmişti. Sosyal medyada Nilperi Şahinkaya'nın paylaşıp hemen sildiği mesaj sevenlerini tedirgin etti.
Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, kanser hastalığıyla uzun süredir mücadele ediyordu. Ünlü oyuncu 30 Ağustos'ta hayatını kaybeden annesinden gelen acı haberi şu sözlerle duyurdu:
"Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim" ifadelerini kullanmıştı.