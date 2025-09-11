  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Galeri Annesini kaybetmişti... Nilperi Şahinkaya'dan tedirgin eden mesaj: Beni affedin dayanamıyorum

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ı geçen haftalarda kaybetmişti. Sosyal medyada Nilperi Şahinkaya'nın paylaşıp hemen sildiği mesaj sevenlerini tedirgin etti.

HABER MERKEZİ

Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, kanser hastalığıyla uzun süredir mücadele ediyordu. Ünlü oyuncu 30 Ağustos'ta hayatını kaybeden annesinden gelen acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim" ifadelerini kullanmıştı.

Nilperi Şahinkaya cenazeden bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendiren bir mesaj bıraktı.

"BENİ AFFEDİN"

Annesiyle fotoğrafını paylaşan Nilperi Şahinkaya, ''Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin'' yazılı not paylaştı.

''NİLPERİ ŞAHİNKAYA İNTİHAR MI ETTİ?''

Nilperi Şahinkaya'nın 30 saniye içinde sildiği hikayesini görenler ''Nilperi Şahinkaya intihar mı etti?'', "Bu paylaşım beni korkuttu", "Nilperi iyi mi?" yorumlarında bulundu.

Bir süredir haber alınamaması sebebiyle sevenlerini endişelendiren oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.