Deniz Akkaya’dan Haluk Levent’e zehir zemberek sözler!

"MİLYON DOLARLIK BORCU NASIL KAPATTINIZ?"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı. Deniz Akkaya, yaptığı paylaşımlarda bir kişinin videosunu yayınladı. Videoda Haluk Levent'e çağrıda bulunan anlatıcı, "Manavgat'taki arsasını hiç ettiğin adam için, Almanya'daki iş adamından hiç ettiğin 3.5 milyon Euro dolandırdığın iş adamı için konuşacak bir sözün var mı?" dedi ve başka şirketlerin de olduğunu sözlerine ekledi.