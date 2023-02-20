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Haberler Galeri Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e zehir zemberek sözler!

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e zehir zemberek sözler!

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'i dolandırıcıkla suçlayan ünlü sunucu ve manken Deniz Akkaya, sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Akkaya, elindeki ses kaydını yayınladı. Haluk Levent'e çağrıda bulunan bir kişi, "Manavgat'taki arsasını hiç ettiğin adam için, Almanya'daki iş adamından hiç ettiğin 3.5 milyon euro dolandırdığın iş adamı için konuşacak bir sözün var mı?" dedi ve başka şirketlerin de olduğunu sözlerine ekledi. Paylaşımının devamında Haluk Levent'e adeta ateş püsküren ünlü isim, "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?" sorusunu yönelterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 13:25 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 16:38
Deniz Akkaya’dan Haluk Levent’e zehir zemberek sözler!

Ünlü manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler sarf etmişti. Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan." ifadelerini kullanmıştı. Aynı gün bir paylaşım daha yapan Deniz Akkaya, Haluk Levent'i 'plastik kahraman' olarak tanımladı ve mağdurların kendilerini ifade edebilmeleri için bir platform oluşturacağını dile getirmişti.

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Deniz Akkaya’dan Haluk Levent’e zehir zemberek sözler!

Haluk Levent ile Deniz Akkaya arasındaki tartışma büyürken Cenk Eren, ikilinin arasında uzlaşma sağlamak için ünlü mankene WhatsApp üzerinden mesaj attı. Mesajları sosyal medya üzerinden ifşa eden Deniz Akkaya, Cenk Eren'e ateş püskürdü

Deniz Akkaya’dan Haluk Levent’e zehir zemberek sözler!

Akkaya, "Şimdi gelelim Cenk efendi sana. Telefonda seni hiç ilgilendirmeyen belki de pek ilgilendiren bir konuyu uzata uzata buralara kadar getirdin? Soruyorum sana neden? Hayatımda hiçbir kötü günümde yanımda olmadın, hayırdır beni düşünmeler!" ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya’dan Haluk Levent’e zehir zemberek sözler!

"MİLYON DOLARLIK BORCU NASIL KAPATTINIZ?"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı. Deniz Akkaya, yaptığı paylaşımlarda bir kişinin videosunu yayınladı. Videoda Haluk Levent'e çağrıda bulunan anlatıcı, "Manavgat'taki arsasını hiç ettiğin adam için, Almanya'daki iş adamından hiç ettiğin 3.5 milyon Euro dolandırdığın iş adamı için konuşacak bir sözün var mı?" dedi ve başka şirketlerin de olduğunu sözlerine ekledi.

Deniz Akkaya’dan Haluk Levent’e zehir zemberek sözler!

Akkaya paylaşımında, "Anlatıcı 17 senedir milyon dolarların geri alınamadığından bahsediyor. Seslerini duyuramadıklarından tutunda evlatlarının rızkı yenmiştir diyerek ölüm var davamızdan dönmeyiz diyorlar. Haliyle 17 sene 17 saat içinde aşıldı. Dün ana haber saati alındı. İstedikleri olmuştu; 17 senedir ödenemeyen bu paranın ödenmesine vesile olduğumuz için pek tabii ki bizde sevindik.

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