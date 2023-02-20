Deniz Akkaya’dan Haluk Levent’e zehir zemberek sözler!

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'i dolandırıcıkla suçlayan ünlü sunucu ve manken Deniz Akkaya, sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Akkaya, elindeki ses kaydını yayınladı. Haluk Levent'e çağrıda bulunan bir kişi, "Manavgat'taki arsasını hiç ettiğin adam için, Almanya'daki iş adamından hiç ettiğin 3.5 milyon euro dolandırdığın iş adamı için konuşacak bir sözün var mı?" dedi ve başka şirketlerin de olduğunu sözlerine ekledi. Paylaşımının devamında Haluk Levent'e adeta ateş püsküren ünlü isim, "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?" sorusunu yönelterek dikkat çeken ifadeler kullandı.