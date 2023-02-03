Esra Erol'un annesi görenleri şaşırttı!

Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicileriyle buluşan, reyting rekorları kıran ve Türkiye'nin gündemine oturan Esra Erol'da ile ekranlarda yıllardır boy gösteren ünlü sunucu Esra Erol, küskünleri barıştırıp, kayıpları bularak aileleri sevindirmeye devam ediyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Esra Erol, özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Hayranları internette 'Esra Erol nereli? Esra Erol kaç yaşında? Esra Erol'un boyu kaç? Esra Erol evli mi?' sorularının cevaplarını arıyor. Esra Erol'un annesi ile olan fotoğrafını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte bazı ünlülerin ve Esra Erol'un annesi...