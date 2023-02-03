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Haberler Galeri Esra Erol'un annesi görenleri şaşırttı!

Esra Erol'un annesi görenleri şaşırttı!

Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicileriyle buluşan, reyting rekorları kıran ve Türkiye'nin gündemine oturan Esra Erol'da ile ekranlarda yıllardır boy gösteren ünlü sunucu Esra Erol, küskünleri barıştırıp, kayıpları bularak aileleri sevindirmeye devam ediyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Esra Erol, özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Hayranları internette 'Esra Erol nereli? Esra Erol kaç yaşında? Esra Erol'un boyu kaç? Esra Erol evli mi?' sorularının cevaplarını arıyor. Esra Erol'un annesi ile olan fotoğrafını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte bazı ünlülerin ve Esra Erol'un annesi...

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2023 Cuma 13:05 Güncelleme Tarihi: 3 Şubat 2023 Cuma 13:51
Esra Erol’un annesi görenleri şaşırttı!

ATV'nin çok izlenen programının sunucusu Esra Erol, milyonların hayran olduğu bir isim. Hayranları onunla ilgili detayları merak ediyor. Annesinin kim olduğu da merak edilen konulardan bir tanesi. Peki Esra Erol'un annesi kim? Annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi...

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Esra Erol’un annesi görenleri şaşırttı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir.

Esra Erol’un annesi görenleri şaşırttı!

Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor.

Esra Erol’un annesi görenleri şaşırttı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncularından, Hızır Çakırbeyli karakterine can veren Oktay Kaynarca'nın annesini daha önce gördünüz mü?

Esra Erol’un annesi görenleri şaşırttı!

Oktay Kaynarca ve annesi Nursel Kaynarca

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