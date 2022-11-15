Evlenecekleri bekleniyordu! Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson çiftinden kötü haber geldi

Geçtiğimiz Aralık ayında İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan romantik bir evlilik teklifi alan ve 'Evet' yanıtını veren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in yakın zamanda ilişkilerini resmiyete dökmesi bekleniyordu. Bir süredir mutlu birliktelikleriyle bilinen çiftten şimdi ise kötü haber geldi. Evlenmeleri beklenen Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson ayrıldı. Ayrılığın nedeni ise...