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Haberler Galeri Evlenecekleri bekleniyordu! Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson çiftinden kötü haber geldi

Evlenecekleri bekleniyordu! Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson çiftinden kötü haber geldi

Geçtiğimiz Aralık ayında İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan romantik bir evlilik teklifi alan ve 'Evet' yanıtını veren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in yakın zamanda ilişkilerini resmiyete dökmesi bekleniyordu. Bir süredir mutlu birliktelikleriyle bilinen çiftten şimdi ise kötü haber geldi. Evlenmeleri beklenen Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson ayrıldı. Ayrılığın nedeni ise...

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 10:43 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 11:43
Evlenecekleri bekleniyordu! Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson çiftinden kötü haber geldi

Geçtiğimiz aylarda Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı sevgilisi Thor'un evleneceği konuşuluyordu, ancak çiftten şaşırtan bir karar geldi.

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Evlenecekleri bekleniyordu! Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson çiftinden kötü haber geldi

KÜL TABLASINI FIRLATTI

Dilan Çiçek Deniz, bir süredir evlilik planları yaptığı İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile geçen hafta Arnavutköy'de bir mekânda arkadaşlarıyla eğlenmişti.

Evlenecekleri bekleniyordu! Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson çiftinden kötü haber geldi

Bir ara dışarı çıkıp soruları yanıtlayan Deniz, daha sonra içeri geçmiş ve sevgilisiyle romantik anlar yaşamıştı.

Evlenecekleri bekleniyordu! Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson çiftinden kötü haber geldi

Çift, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte başka bir mekâna gitti.

Evlenecekleri bekleniyordu! Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson çiftinden kötü haber geldi

Görgü tanıklarının anlattığına göre çift mekânda bir anda kavga etmeye başladı.

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