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Haberler Galeri Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinden kritik karar!

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinden kritik karar!

Ünlü şarkıcı Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Gülşen, sosyal medyadan paylaştığı haberle Oğlu Azur Benan'ın eğitim hayatına Londra'da başladığı duyurmuştu. Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu oğulları Azur Benan'ı da alıp Londra'ya gitmişti. Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, kesin bir kararla İstanbul'da bulunan stüdyosundaki tüm ekipmanlarını sattı. Ünlü çift tamamen Londra'ya taşınma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 15:16 Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 15:25
Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinden kritik karar!

Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, İstanbul'da bulunan stüdyosundaki tüm ekipmanlarını sattı. Ünlü çift tamamen Londra'ya taşınıyor.

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Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinden kritik karar!

Kariyer planları için yurt dışına taşınan ünlüler kervanına Ozan Çolakoğlu ve eşi Gülşen de katıldı.

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinden kritik karar!

Uzun bir süredir yurt dışında olan ancak Türkiye'de stüdyoları bulunan ünlü çift radikal bir karar alarak Türkiye'den tamamen taşınıyor.

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinden kritik karar!

LONDRA'DA STÜDYO AÇACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre stüdyosunu kapatan Ozan Çolakoğlu, bir ay sonra tamamen Londra'ya taşınacak.

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinden kritik karar!

Gülşen, oğulları Azur için okul ve evi ayarladıktan sonra ünlü müzisyen de Londra'da stüdyo açacak.

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