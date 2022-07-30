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Hande Doğandemir'in yüzünü görenler şoke oldu! "Ne oldu sana?"

Geçtiğimiz yıllarda Kerem Bürsin ile başrol olan Güneşi Beklerken dizisinde yıldızı parlayan Hande Doğandemir, birçok iddalı prodejede yer almaya devam ediyor. Özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hande Doğandemir, bu defa değişimiyle gündemde. Son halini Instagram'dan paylaşan ünlü oyuncu, görenleri şoke etti.

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





