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Hande Doğandemir'in yüzünü görenler şoke oldu! "Ne oldu sana?"
Hande Doğandemir'in yüzünü görenler şoke oldu! "Ne oldu sana?"
Geçtiğimiz yıllarda Kerem Bürsin ile başrol olan Güneşi Beklerken dizisinde yıldızı parlayan Hande Doğandemir, birçok iddalı prodejede yer almaya devam ediyor. Özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hande Doğandemir, bu defa değişimiyle gündemde. Son halini Instagram'dan paylaşan ünlü oyuncu, görenleri şoke etti.
Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:10
Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:10
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir son yaptığı paylaşım ile sosyal medyanın diline düştü.
Oyunculuk performansının yanında özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hande Doğandemir, bu defa değişimiyle tartışmalara konu oldu.
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Doğandemir, sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan ünlüler arasında.
Birçok projede rol alan Hande Doğandemir, yeni fotoğraflarını paylaştı. Zayıfladığı görülen Doğandemir'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.
Öyle ki Hande Doğandemir'i görenler "Estetik mi zayıflık mı?" yorumlarında bulundu.