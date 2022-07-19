İrem Derici ve Bergüzar Korel’in aralarındaki ilişki oraya çıktı! Meğer onlar…

Cem Belevi tarafından aldatılan şarkıcı İrem Derici, az bilinen gerçekle yeniden gündeme geldi. Derici'nin Halit Ergenç ile evliliğinden üçüncü çocuğunu kucağına alan Bergüzar Korel ile arasındaki ilişkiyi duyanlar şaşkına uğradı. İşte o gerçek...