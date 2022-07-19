HaberlerGaleriİrem Derici ve Bergüzar Korel’in aralarındaki ilişki oraya çıktı! Meğer onlar…
İrem Derici ve Bergüzar Korel’in aralarındaki ilişki oraya çıktı! Meğer onlar…
Cem Belevi tarafından aldatılan şarkıcı İrem Derici, az bilinen gerçekle yeniden gündeme geldi. Derici'nin Halit Ergenç ile evliliğinden üçüncü çocuğunu kucağına alan Bergüzar Korel ile arasındaki ilişkiyi duyanlar şaşkına uğradı. İşte o gerçek...
Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 16:20
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Aşkta yüzü gülmeyen popçu İrem Derici ve ünlü oyuncu Bergüzar Korel arasındaki ilişki oraya çıktı.