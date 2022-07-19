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Haberler Galeri İrem Derici ve Bergüzar Korel’in aralarındaki ilişki oraya çıktı! Meğer onlar…

İrem Derici ve Bergüzar Korel’in aralarındaki ilişki oraya çıktı! Meğer onlar…

Cem Belevi tarafından aldatılan şarkıcı İrem Derici, az bilinen gerçekle yeniden gündeme geldi. Derici'nin Halit Ergenç ile evliliğinden üçüncü çocuğunu kucağına alan Bergüzar Korel ile arasındaki ilişkiyi duyanlar şaşkına uğradı. İşte o gerçek...

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 16:20
İrem Derici ve Bergüzar Korel’in aralarındaki ilişki oraya çıktı! Meğer onlar…

Aşkta yüzü gülmeyen popçu İrem Derici ve ünlü oyuncu Bergüzar Korel arasındaki ilişki oraya çıktı.

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İrem Derici ve Bergüzar Korel’in aralarındaki ilişki oraya çıktı! Meğer onlar…

Aralarındaki bağ hakkında konuşan Derici herkesi şaşırttı.

İrem Derici ve Bergüzar Korel’in aralarındaki ilişki oraya çıktı! Meğer onlar…

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İrem Derici ve Bergüzar Korel’in aralarındaki ilişki oraya çıktı! Meğer onlar…

Geçmiş yıllarda Tarkan konserinde ortaya çıkan gerçek duyanları şaşkına uğrattı.

İrem Derici ve Bergüzar Korel’in aralarındaki ilişki oraya çıktı! Meğer onlar…

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