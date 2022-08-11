İrem Derici’den sevindiren haber geldi

Ünlü şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kötü haberi duyurmuş ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Şimdi ise şarkıcıdan sevindiren haber geldi. Bir süredir tedavi gören İrem Derici koronavirüsü atlattı.
Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 17:08Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 17:14
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Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve kendisine yöneltilen sorulara verdiği beklenmedik yanıtlarla öne çıkan İrem Derici, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.