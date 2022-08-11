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Haberler Galeri İrem Derici'den sevindiren haber geldi

İrem Derici'den sevindiren haber geldi

Ünlü şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kötü haberi duyurmuş ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Şimdi ise şarkıcıdan sevindiren haber geldi. Bir süredir tedavi gören İrem Derici koronavirüsü atlattı.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 17:08 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 17:14
İrem Derici’den sevindiren haber geldi

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve kendisine yöneltilen sorulara verdiği beklenmedik yanıtlarla öne çıkan İrem Derici, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

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İrem Derici’den sevindiren haber geldi

Testi pozitif çıkan İrem Derici, haberi Instagram hesabından şu ifadelerle açıklamıştı, ""Arkadaşlar selam herkese...

İrem Derici’den sevindiren haber geldi

Anca yazacak gücü buluyorum kendimde. Avcılar Sevim Alan konserimiz ve Konya Karaman konserlerimiz Covid olmam nedeniyle iptal edildi.

İrem Derici’den sevindiren haber geldi

Dün hastanedeydim ama bugün evdeyim. Hızlıca kendime gelip, konserlere devam edeceğim. Şerefsiz virüs yine cirit atıyor.

İrem Derici’den sevindiren haber geldi

Sizlerle buluşamadığım için çok üzgünüm. Büyük bir hevesle bekliyordum iki konseri de....

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