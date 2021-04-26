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Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz herkesi şaşırttı! İşte Necati Şaşmaz'ın yeni hali
Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz herkesi şaşırttı! İşte Necati Şaşmaz'ın yeni hali
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz herkesi şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan Şaşmaz'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 22:41
Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 22:41
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz herkesi şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan Şaşmaz'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı.