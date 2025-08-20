Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'den şok iddia: DNA testi yaptırdık! Özcan Deniz çılgına döndü: Şahsiyetsizler
Deniz ailesinde sular durulmuyor. Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'in arasında yaşanan gerilim hat safhaya ulaştı. Ercan Deniz katıldığı bir televizyon programında akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu. O açıklamaları duyunca çılgına dönen Özcan Deniz, " Aç kurtların önüne servis ettiğin yeni "Meze tabağın evladım mı? Annesi mi? Peki şahsiyetsizler peki..." dedi.
Şarkıcı Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı gerilimler magazin gündemine bomba gibi düşüyor. O bombalara bir yenisi eklendi.
Ailesiyle sorun yaşayan Özcan Deniz, mahkemelik olduğu abisi Ercan Deniz, katıldığı bir televizyon programında ilginç açıklamalarda bulundu.
"HAMİLELİĞİNE İNANMIYORUM"
Ercan Deniz kardeşi Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın hamileliğine inanmadığını dile getirdi.
"DNA TESTİ YAPTIRDIK"
Şaşırtan bir açıklama yapan Ercan Deniz, Özcan Deniz'in fotoğrafını beğendiği Feyza Aktan'ı sete çağırdığını belirterek, "Feyza Hanım buraya Antalya'dan otobüsle geldi. Özcan Deniz resmini beğendi figüran olarak dizide oyna diye. Geldikten 10 gün sonra hamile kaldı. Biz bebek ondan mı değil mi diye DNA testine götürdük onu" ifadelerini kullandı.
Özcan Deniz'in ise kardeşi Ercan Deniz'in o iddialarına cevabı gecikmedi.
Özcan Deniz paylaşımında, "Zivanadan çıkıp çocuğumu ve annesini mi diline doladın şimdi de? İftiralarinla, hayal gücünle 7 yaşında ki Çocugumun sosyal ve eğitim hayatına, pisikolojisine, aile birliğine, mutluluğuna mı ateş ediyor ve ettirtiyorsun şu an?!
Annesinin namusuna mı dil uzatıyorsun şu an? Aç kurtların önüne servis ettiğin yeni "Meze tabağın"evladım mı? Annesi mi? Peki şahsiyetsizler peki..."
Bir diğer paylaşımında ise, "Çok ciddi şahsiyet sorunun var. Ya torbacını değiştir Ya da acil tedavi ol" ifadelerini kullandı.
Özcan Deniz'in avukatı da konuyla ilgili açıklama yaptı.