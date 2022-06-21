  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Özge Gürel'den duygulandıran paylaşım!

Özge Gürel'den duygulandıran paylaşım!

Dizi setinde tanışan, arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alıyor. Yedi yıllık birliktelikleri olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan geçtiğimiz aylarda ise hayranlarını sevindiren haberi gelmiş ve çift evleneceklerini duyurmuştu. Geçtiğimiz gün ikili, aile arasında düzenlenen tören ile nişanlandı. Ünlü çift kız isteme ve nişandan kareler paylaştı. Güzel oyuncu Özge Gürel nişan fotoğraflarını paylaşırken, geçtiğimiz yıl vefat eden babasını duygusal bir paylaşımla andı.

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 13:31 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 13:50
Özge Gürel’den duygulandıran paylaşım!

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, yıllar önce bir dizi setinde tanıştı. Bu dizide başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Özge Gürel’den duygulandıran paylaşım!

Ünlü çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, mutluluklarıyla magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor.

Özge Gürel’den duygulandıran paylaşım!

Dizide tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlilik kararı almıştı.

Özge Gürel’den duygulandıran paylaşım!

Geçtiğimiz gün kız isteme ve nişan merasimi sırasında yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu.

Özge Gürel’den duygulandıran paylaşım!

Merasimde 'tuzlu kahve' içen Serkan Çayoğlu'Nun paylaşımı dikkat çekti.

  • SON DAKİKA