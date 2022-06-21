Özge Gürel'den duygulandıran paylaşım!

Dizi setinde tanışan, arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alıyor. Yedi yıllık birliktelikleri olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan geçtiğimiz aylarda ise hayranlarını sevindiren haberi gelmiş ve çift evleneceklerini duyurmuştu. Geçtiğimiz gün ikili, aile arasında düzenlenen tören ile nişanlandı. Ünlü çift kız isteme ve nişandan kareler paylaştı. Güzel oyuncu Özge Gürel nişan fotoğraflarını paylaşırken, geçtiğimiz yıl vefat eden babasını duygusal bir paylaşımla andı.