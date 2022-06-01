Özge Gürel’den Serkan Çayoğlu’na romantik doğum günü kutlaması!

DÜĞÜN İÇİN PROJELERİNİ İPTAL Mİ ETTİ?

Tüm bunların ardından Çayoğlu, muhabirlerin; "Özge Gürel ile evlilik hazırlığından dolayı projeleri iptal ettiğiniz haberler çıktı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt vermişti. Yakışıklı oyuncu, konuyla ilgili; "Evet, düğün ile çakıştığı için projeyi iptal etmek durumunda kaldım. Daha güzel sürprizlerim var. Düğün hazırlıklarımız devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.