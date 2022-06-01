HaberlerGaleriÖzge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik doğum günü kutlaması!
Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na romantik doğum günü kutlaması!
Bir süredir ekranlardan uzak duran ve dijital platformlara yönelen oyuncu Özge Gürel, kendisi gibi oyuncu olan ve yaza doğru evlenmeyi planladığı Serkan Çayoğlu'nun 35. yaş gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı.
Giriş Tarihi: 1 Haziran 2022 Çarşamba 09:30Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2022 Çarşamba 11:16
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
2015 yılında birlikte rol aldıkları dizinin setinde tanışan daha sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Serkan Çayoğlu-Özge Gürel çiftinin mutlu birliktelikleri devam ediyor. Altı yıldır birlikte olan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Yaz aylarında çıktıkları Amerika tatilinde Özge Gürel'e sürpriz yaparak evlenme teklif eden Serkan Çayoğlu, "evet" yanıtıyla havalara uçmuştu. Serkan Çayoğlu'nun sevgilisi Özge Gürel'in parmağına taktığı özel tasarım pırlanta yüzüğün fiyatının ise 370 bin lira olduğu öğrenilmişti.
Dijital bir platformda yayınlacak olan dizinin çekimlerinde objektiflere yansıyan Gürel, konuyla ilgili; "Evet doğrudur. Yazın olacak ama tarihi net olarak belli değil. Serkan'ın işleri yeni bitti. Benim işim yeni başladı. Bir türlü bir araya gelip organizasyon yapmadık" ifadelerini kullanmıştı.
DÜĞÜN İÇİN PROJELERİNİ İPTAL Mİ ETTİ?
Tüm bunların ardından Çayoğlu, muhabirlerin; "Özge Gürel ile evlilik hazırlığından dolayı projeleri iptal ettiğiniz haberler çıktı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt vermişti. Yakışıklı oyuncu, konuyla ilgili; "Evet, düğün ile çakıştığı için projeyi iptal etmek durumunda kaldım. Daha güzel sürprizlerim var. Düğün hazırlıklarımız devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.
ÖZGE AŞKA GELDİ
Düğün ile ilgili detay vermekten kaçınan çiftten Serkan Çayoğlu, dün 35 yaşına bastı. Özge Gürel de uzun yıllardır aşk yaşadığı oyuncunun yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.