Selin Şekerci korkutan hastalığını açıkladı: Korkunç bir hastalık sürecinden geçiyorum
Bir süredir ekranlarda göremediğimiz güzel oyuncu Selin Şekerci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ettiğini takipçilerine duyurdu.
HABER MERKEZİ
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Bir döneme damga vuran Melekler Korusun ve Kaçak Gelinler dizileriyle hafızalara kazınan, hem güzelliği hem oyunculuğuyla ekranların sevilen isimlerinden biri haline gelen Selin Şekerci, bu kez hayranlarını üzen bir sağlık açıklamasıyla gündeme geldi.
Son yıllarda televizyon projelerinde çok sık yer almasa da, sosyal medyada oldukça aktif olan Şekerci, takipçileriyle içten ve samimi bir paylaşım yaptı.
Yaklaşık 15 gündür ciddi şekilde influenza ile mücadele ettiğini açıklayan ünlü oyuncu, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle özetledi: "Bağırsaklar pert, iyileşiyorum sanıyorum ama her sabah başka bir şeyle uyanıyorum." Bu açıklamasıyla sağlık durumunun sanıldığından daha ciddi olduğunu gözler önüne seren Şekerci, hayranlarını hem üzdü hem de endişelendirdi.
"VÜCUDUM ALARM VERİYOR" Sadece grip benzeri semptomlarla değil, bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak yüzünde çıkan roza (gül hastalığı) ile de mücadele ettiğini belirten oyuncu, bu sürecin stresle daha da zorlaştığını ifade etti.
Takipçilerine sık sık cilt bakımı ve sağlıklı yaşam önerilerinde bulunan Şekerci'nin bu kez bizzat kendisi sağlık mücadelesi verirken, samimiyetiyle bir kez daha takdir topladı.
"COVİD'E EL ÖPTÜREN BİR SALGIN" Hastalığın şiddetinden yakınan Şekerci, influenza virüsünün son varyantının etkilerinin oldukça ağır olduğunu belirterek, "Covid'e el öptüren bir salgın" ifadesini kullandı.