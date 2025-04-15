Yaklaşık 15 gündür ciddi şekilde influenza ile mücadele ettiğini açıklayan ünlü oyuncu, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle özetledi: "Bağırsaklar pert, iyileşiyorum sanıyorum ama her sabah başka bir şeyle uyanıyorum." Bu açıklamasıyla sağlık durumunun sanıldığından daha ciddi olduğunu gözler önüne seren Şekerci, hayranlarını hem üzdü hem de endişelendirdi.