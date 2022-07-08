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Haberler Galeri Sosyal medya fenomeni Ece Ronay anne oldu

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay anne oldu

Geçtiğimiz Ocak ayında nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, doğum yaptı. Oğlu Miran'a kavuşan Ronay, sevincini sosyal medya hesabından duyurdu.

Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2022 Cuma 16:49 Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2022 Cuma 17:21
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay anne oldu

Tiktok fenomeni Ece Ronay, klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve ünlü şovmenden "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu. Ronay, taciz iddialarının ardından nişanlısı Mehmet Bilir'in, Erbil ile buluşması nedeniyle nişanlısından ayrıldığını duyurmuştu.

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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay anne oldu

Mehmet Bilir, daha önce Mehmet Ali Erbil ile video çekmiş ve birlikte "Olayı kapatalım" demişlerdi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay anne oldu

Bu videoya sinirlenen şarkıcı, "Ben kimsenin böyle saçma bir özrünü kabul etmiyorum. Mehmet Ali Bey yılların kurdu, bizim Mehmet de saf... Kandırıp kullanmış olmalı diye düşünüyorum. Nişanlım Mehmet'in nazik barış teklifini de sonuna kadar reddediyorum" açıklamasını yapmıştı.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay anne oldu

Ronay, daha sonra Bilir ile buzların eridiğini söylemişti. Ece Ronay, yaklaşık 3 aylık hamileyken Mehmet Bilir ile nikah masasına oturmuştu.Yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine girmişti.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay anne oldu

Uzun süredir aşk yaşadığı Mehmet Bilir ile hayatını birleştiren Ronay, mutlu haberi ise Instagram'dan duyurmuştu. Ronay, "Bugün düğünüm yapılmadı. Sadece nikah yapıldı. Kalabalık bir nikah oldu. Kır düğünü istediğim için düğün yazın olacak" mesajını paylaşmıştı.

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