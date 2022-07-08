Sosyal medya fenomeni Ece Ronay anne oldu

Bu videoya sinirlenen şarkıcı, "Ben kimsenin böyle saçma bir özrünü kabul etmiyorum. Mehmet Ali Bey yılların kurdu, bizim Mehmet de saf... Kandırıp kullanmış olmalı diye düşünüyorum. Nişanlım Mehmet'in nazik barış teklifini de sonuna kadar reddediyorum" açıklamasını yapmıştı.