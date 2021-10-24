Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın yanındaki arkadaşı kim?
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Bebek'te bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Ünlü ismin 'Yabancı arkadaşıma Türkiye'yi gezdiriyorum, ilişkimiz yok' şeklinde bahsettiği kişinin aslında sevgilisi olduğu iddia edildi.İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 15:51Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 16:23
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın yanındaki arkadaşı kimdi?
Muhabirleri atlatmaya çalışan sosyetik güzel, "Tatilden yeni döndüm" şeklinde konuştu. "Tatilim keyifli geçti" diyen Taşpınar'a tatilinize devam edecek misiniz, sorusuna, "Biraz çalışalım bakacağız" dedi.
Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın yanındaki arkadaşı kimdi?
Posta'nın haberine göre; Eda Taşpınar, 'Yanınızdaki beyefendi kim?' sorusuna da "Bir yabancı arkadaşım, Türkiye'yi gezdiriyorum. Bir ilişki durumu yok" şeklinde yanıt verdi.
Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın yanındaki arkadaşı kimdi?
Yunanistanlı beyefendi ile yüz metre ileride yeniden bir araya gelen sosyetik güzel, "Henüz yeni geldi, İstanbul'u geziyor. Kapadokya'mız var bizim nefis yerler, bakacağız. Yabancılar bayılıyor Türkiye şahane yer" dedi.
Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın yanındaki arkadaşı kimdi?
Taşpınar tekrardan yan yana geldiği kişi için, "Gerek yok. Ben bir kadınla bir erkeğin arkadaş olabileceğini çok iyi anlaşılabilen anlaya bildikleri bir şey olmadıkları için böyle yapıyorum ki gereksiz şeyler olmasın" şeklinde konuştu.
Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın yanındaki arkadaşı kimdi?
ÇAĞRI ATAKAN'A BENZİYOR
Taşpınar'ın yakın çevresine göre, ikilinin yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilirken; sosyetik güzelin yanındaki kişinin; eski aşkı oyuncu Çağrı Atakan'a olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.