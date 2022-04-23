Ümit-Seda Erdim çiftinin bebelerinin cinsiyeti ve ismi belli oldu

Bir dönemin fenomen dizisi 'Hayat Bilgisi' dizisinde hayat verdiği iddiacı 'Arif' karalteri ile hafızalara kazınan ve ünlenen son dönemlerde de verdiği kilolarla gündem olan oyuncu Ümit Erdim, Seda Çınar ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. 'Ses' adını verdikleri bir kızları olaln çift, sosyal medya hesaplarından geçtiğimiz ay ise müjdeli haberi vermiş ve bebek beklediklerini duyurmuştu. Ünlü çift, önceki gün Yeniköy'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden çiftin kızları Ses bombayı patlattı. Kardeşinin hem cinsiyetini hem de ismini açıkladı.