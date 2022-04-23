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Haberler Galeri Ümit-Seda Erdim çiftinin bebelerinin cinsiyeti ve ismi belli oldu

Ümit-Seda Erdim çiftinin bebelerinin cinsiyeti ve ismi belli oldu

Bir dönemin fenomen dizisi 'Hayat Bilgisi' dizisinde hayat verdiği iddiacı 'Arif' karalteri ile hafızalara kazınan ve ünlenen son dönemlerde de verdiği kilolarla gündem olan oyuncu Ümit Erdim, Seda Çınar ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. 'Ses' adını verdikleri bir kızları olaln çift, sosyal medya hesaplarından geçtiğimiz ay ise müjdeli haberi vermiş ve bebek beklediklerini duyurmuştu. Ünlü çift, önceki gün Yeniköy'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden çiftin kızları Ses bombayı patlattı. Kardeşinin hem cinsiyetini hem de ismini açıkladı.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 09:14 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 09:36
Ümit-Seda Erdim çiftinin bebelerinin cinsiyeti ve ismi belli oldu

Ekranların sevilen oyuncusu Ümit Erdim, çocukluk hayallerinin peşinden gitmiş ve pilotaj eğitimi alarak pilot olmuştu. Bir süredir küçük uçaklarda pilotluk yapan Erdim, eğitimlerini tamamlayınca, hobi olarak uçak kullanmaya devam istiyor.

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Ümit-Seda Erdim çiftinin bebelerinin cinsiyeti ve ismi belli oldu

"SES'İN ABLA OLDUĞU BÖLÜME GEÇİŞ YAPIYORUZ"

Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim, şimdilerde ikinci bebeğine hamile. 2017 yılında dünyaevine giren ünlü çift, 2018'de kızları Ses'i kucaklarına almışlardı. Ses abla oluyor.

Ümit-Seda Erdim çiftinin bebelerinin cinsiyeti ve ismi belli oldu

Oyuncu, eşinin 14 haftalık hamile olduğu haberini 360 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından duyurmuştu. Ses'in elindeki ultrason görüntüsü dikkat çekerken, Erdim beğeni ve tebrik mesajları yağan gönderisine, "Evet hazırsak artık Ses'in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz. Biz artık dört kişiyiz" notunu düşmüştü.

Ümit-Seda Erdim çiftinin bebelerinin cinsiyeti ve ismi belli oldu

HEYECANLARI BÜYÜYOR

Milliyet'in haberine göre; Heyecanları günden güne büyüyen Ümit Erdim, eşi Seda Erdim ve kızı Ses ile Yeniköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ve eşi 14 haftalık hamile olan oyuncu, "Ses'e kardeş geliyor çok mutluyuz" dedi.

Ümit-Seda Erdim çiftinin bebelerinin cinsiyeti ve ismi belli oldu

"ÇOCUKTAN AL HABERİ"

"Cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna Erdim'in üç yaşındaki kızı cevap vererek "Kız olacak" diye bağırdı. Bu cevaba şaşıran Erdim "Evet Ses'in de dediği gibi kız çocuğumuz olacak yine, bunu da ilk kez söylemiş olduk" dedi.

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