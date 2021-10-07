Ünlü çift Bebek'te ilk kez el ele görüntülendi

Son dönemde adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Pınar Deniz, magazin gündeminden düşmüyor. "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz, şimdilerde "Yargı"da Ceylin karakterine hayat veriyor. Başarısıyla gündeme gelen güzel oyuncu, özel hayatında da mutluluğu yakaladı. Pınar Deniz, yaza oyuncu Yiğit Kirazcı ile yaşadığı sürpriz aşk ile damga vurdu. Sürpriz aşkın ortaya çıkmasının ardından birlikteliklerini ilan eden çift, sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu. Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'nın aşk pozu, sosyal medyada ilgi odağı oldu.