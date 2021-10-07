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Haberler Galeri Ünlü çift Bebek'te ilk kez el ele görüntülendi

Ünlü çift Bebek'te ilk kez el ele görüntülendi

Son dönemde adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Pınar Deniz, magazin gündeminden düşmüyor. "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz, şimdilerde "Yargı"da Ceylin karakterine hayat veriyor. Başarısıyla gündeme gelen güzel oyuncu, özel hayatında da mutluluğu yakaladı. Pınar Deniz, yaza oyuncu Yiğit Kirazcı ile yaşadığı sürpriz aşk ile damga vurdu. Sürpriz aşkın ortaya çıkmasının ardından birlikteliklerini ilan eden çift, sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu. Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'nın aşk pozu, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 11:58
Ünlü çift Bebek’te ilk kez el ele görüntülendi

"Vatanım Sensin", "Kırmızı Oda" ve "Yargı" dizileriyle son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Pınar Deniz, başarılı oyunculuğuyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Ünlü çift Bebek’te ilk kez el ele görüntülendi

Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kiraz'a kaptırmıştı.

Ünlü çift Bebek’te ilk kez el ele görüntülendi

Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'nın, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'Aşkın Kıyameti' adlı filmin Antalya'da yapılan çekimlerinde aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

Ünlü çift Bebek’te ilk kez el ele görüntülendi

İki aydır birlikte olan sevgililer geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı, Bebek'te ilk kez el ele görüntülendi.

Ünlü çift Bebek’te ilk kez el ele görüntülendi

Çift, "İkimiz de evcimeniz. Kalabalığı sevmiyoruz." dedi.

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