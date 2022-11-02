Ünlü oyuncu Rıza Akın’dan acı haber!

Samancılar, sosyal medya hesabından, "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda... Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" mesajını yayınlamıştı.