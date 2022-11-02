Ünlü oyuncu Rıza Akın’dan acı haber!

Dün beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma kaldırılan ünlü oyuncu Rıza Akın'dan kötü haber geldi. Oyuncu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından 65 yaşındaki Rıza Akın'ın vefat ettiğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 2 Kasım 2022 Çarşamba 09:06Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2022 Çarşamba 09:17
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Çok sayıda sinema ve televizyon yapımı ile tiyatro oyununda yer alan Rıza Akın, dün beyin kanaması geçirmişti. Akın, ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Rıza Akın'a dair üzücü haberi ise oyuncu Menderes Samancılar duyurmuştu.
Samancılar, sosyal medya hesabından, "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda... Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" mesajını yayınlamıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavisi yoğun bakımda süren 65 yaşındaki Rıza Akın'dan acı haber geldi. Akın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kötü haberi ise yeniden Menderes Samancılar, "Canım kardeşimi kaybettik" sözleriyle Rıza Akın'ın sevenlerine duyurdu.
RIZA AKIN KİMDİR?
Rıza Akın, 15 Eylül 1957'de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde, ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro için Ankara'ya taşınan Akın, Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonelleşti. 1969-1977 yılları arasında tiyatro yaşantısına ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı.
Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdüren Rıza Akın, 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan 'Kuartet' adlı filmiyle oyunculuğa dönen Akın, halen oyunculuk yapmaktadır.