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Haberler Galeri Usta sanatçı Semih Sergen hayatını kaybetti

Usta sanatçı Semih Sergen hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Semih Sergen 91 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu kardeşler Burak ve Toprak Sergen babası olan usta oyuncu vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.

Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 11:27 Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 12:16
Usta sanatçı Semih Sergen hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Semih Sergen, uzun süredir yaşadığı Bodrum'da 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Burak Sergen ve Toprak Sergen babası olan Semih Sergen'in cenaze töreniyle ilgili aile tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.

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Usta sanatçı Semih Sergen hayatını kaybetti

BURAK SERGEN: CANIM BABACIM ELVEDA

Babasının ölüm haberiyle yıkılan oyuncu Burak Sergen ise sosyal medyahesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından babasıyla bir fotoğrafını yayınlayan Sergen, "Canım babacım elveda" notunu yazdı.

Usta sanatçı Semih Sergen hayatını kaybetti

SEMİH SERGEN KİMDİR?

11 Mayıs 1931 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Semih Sergen, gençlik yıllarında marangozluktan boyacılığa kadar çeşitli işler yaptı. Tiyatro sevgisi çocukluk yıllarında oluşan Sergen, okuduğu okulun tiyatro kolu başkanı oldu. Ailesinden gizli konservatuvar sınavına giren Sergen, 1949'da Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Nurettin Sevin, Mahir Canova, Cüneyt Gökçer gibi ustaların öğrencisi oldu. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünü birincilikle bitirdikten sonra birçok önemli karakteri canlandırdı.

Usta sanatçı Semih Sergen hayatını kaybetti

Tiyatroda 100'ün üzerinde oyunda başrolde yer alan sanatçı, 40'ın üzerinde oyunu sahneye koydu. Oyunlarını topladığı 11 kitabı ve 17 de şiir kitabı bulunan Sergen, Türkiye'de ilk 45'lik şiir plağını o hazırladı. 1958 yılında 'Duvaklı Göl' adlı filmle Yeşilçam'a adım attı. Kendisi gibi tiyatrocu olan Burak Sergen ve Toprak Sergen kardeşlerin babası olan sanatçı, Bodrum'da yaşıyor, kendi ismiyle kurduğu Semih Sergen ve Dostları Tiyatrosu'nu yönetiyordu.

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