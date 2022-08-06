Usta sanatçı Semih Sergen hayatını kaybetti

Tiyatroda 100'ün üzerinde oyunda başrolde yer alan sanatçı, 40'ın üzerinde oyunu sahneye koydu. Oyunlarını topladığı 11 kitabı ve 17 de şiir kitabı bulunan Sergen, Türkiye'de ilk 45'lik şiir plağını o hazırladı. 1958 yılında 'Duvaklı Göl' adlı filmle Yeşilçam'a adım attı. Kendisi gibi tiyatrocu olan Burak Sergen ve Toprak Sergen kardeşlerin babası olan sanatçı, Bodrum'da yaşıyor, kendi ismiyle kurduğu Semih Sergen ve Dostları Tiyatrosu'nu yönetiyordu.