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> Bu anları hiç görmediniz! İşte Türkiye - İzlanda maçından dikkat çeken anlar...
Bu anları hiç görmediniz! İşte Türkiye - İzlanda maçından dikkat çeken anlar...
A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda berabere kaldı ve Avrupa biletini kaptı. Hesapsız, kitapsız EURO 2020'ye giden Milli Takımımız, coşkuyu soyunma odasına taşıdı. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 15 Kasım 2019 Cuma 11:17
Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019 Cuma 12:14
Bu anları hiç göremediniz! İşte Türkiye - İzlanda maçından dikkat çeken anlar...
A Milli Takımımız, İzlanda beraberliği ile EURO 2020 finallerine katılmayı garantiledi. Maç sonrası sahada ve soyunma odasında büyük sevinç yaşandı.
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Bu anları hiç göremediniz! İşte Türkiye - İzlanda maçından dikkat çeken anlar...
Önce taraftarlara üçlü çektiren milli futbolcular, ardından bu büyük zaferi soyunma odasında misket oynayarak kutlamaya devam etti. Cengiz, Cenk, Hakan, Ömer ve Çağlar'ın misket oynadığı görüntüler sosyal medyaya düştü.
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Bu anları hiç göremediniz! İşte Türkiye - İzlanda maçından dikkat çeken anlar...
Bu anları hiç göremediniz! İşte Türkiye - İzlanda maçından dikkat çeken anlar...
Bu anları hiç göremediniz! İşte Türkiye - İzlanda maçından dikkat çeken anlar...