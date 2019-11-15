A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda berabere kaldı ve Avrupa biletini kaptı. Hesapsız, kitapsız EURO 2020'ye giden Milli Takımımız, coşkuyu soyunma odasına taşıdı. İşte o görüntüler…. Bu anları hiç göremediniz! İşte Türkiye - İzlanda maçından dikkat çeken anlar…
Türkiye A Milli takımı misket oynadı! İşte televizyonda görmediğiniz dikkat çeken anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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