Türkiye A Milli takımı misket oynadı! İşte televizyonda görmediğiniz dikkat çeken anlar...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/spor/turkiye-a-milli-takimi-misket-oynadi-iste-televizyonda-gormediginiz-dikkat-ceken-anlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda berabere kaldı ve Avrupa biletini kaptı. Hesapsız, kitapsız EURO 2020'ye giden Milli Takımımız, coşkuyu soyunma odasına taşıdı. İşte o görüntüler....