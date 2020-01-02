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> Cimnastiğin Tokyo yolcuları 2020'den umutlu! Olimpiyatlar için çok iddialıyız
Cimnastiğin Tokyo yolcuları 2020'den umutlu! Olimpiyatlar için çok iddialıyız
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gösterdikleri performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı, bu önemli organizasyon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Milli sporcular olimpiyatlar için çok iddialı olduklarını belirtti.
Giriş Tarihi: 2 Ocak 2020 Perşembe 12:12
Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2020 Perşembe 12:12
Cimnastikte son yıllarda üst üste gelen başarılar, geçen yılın ekim ayındaki Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıktı.
Toplam 4 sporcunun olimpiyat kotasına ulaştığı şampiyonada halka aletinde altın madalya kazanarak büyüklerde ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan İbrahim Çolak, paralel aletinde gümüş madalya kazanan Ahmet Önder, Rio 2016'nın ardından tekrar olimpiyata gitme hakkı kazanan Ferhat Arıcan ve geçen yıl büyükler kategorisinde yarışmaya başlayan Nazlı Savranbaşı, performanslarıyla göz doldurdu.
Çalışmalarına İzmir'de devam eden milli sporcular, AA muhabirine açıklamada bulundu.
Ahmet Önder, 2019'un başında, yıl sonunda tarihi başarılar elde edeceklerinin sinyalini verdiklerini kaydetti.
Hazır bir şekilde gittikleri Dünya Şampiyonası'nda 4 olimpiyat kotası aldıklarını aktaran Ahmet Önder, şöyle konuştu:
En iyi seviyede (olimpiyatlara) hazırlanmamız gerekiyor. Ondan önce Avrupa Şampiyonası var. Orada da finalleri ve madalyaları kovalayacağımıza eminim.