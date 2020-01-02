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Cimnastiğin Tokyo yolcuları 2020'den umutlu! Olimpiyatlar için çok iddialıyız

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gösterdikleri performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı, bu önemli organizasyon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Milli sporcular olimpiyatlar için çok iddialı olduklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 2 Ocak 2020 Perşembe 12:12 Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2020 Perşembe 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





