Cimnastiğin Tokyo yolcuları 2020'den umutlu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/spor/cimnastigin-tokyo-yolculari-2020den-umutlu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gösterdikleri performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı, bu önemli organizasyon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Milli sporcular olimpiyatlar için çok iddialı olduklarını belirtti.