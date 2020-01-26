Göztepe için 'uçarak' geldiler! Efsane evinde
"GözGöz Avrupa" taraftar grubu üyeleri, özel uçak kiralayıp takımlarının Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçı için İzmir'e geldi. Taraftarlardan Özcan Kayı, "Sanki bir ailenin tüm fertlerinin topluca bir düğüne gelmesi gibi Köln'den buraya geldik. Rüyada gibiyiz" dedi
Giriş Tarihi: 26 Ocak 2020 Pazar 11:44
Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2020 Pazar 11:44
Göztepe'nin Avrupa'daki taraftar grubu "GözGöz Avrupa" üyeleri, Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maç için özel uçak tutup İzmir'e geldi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Beşiktaş ile yapacağı yeni stadındaki ilk maçına çıkmaya hazırlanırken, yurt içi ve yurt dışından birçok taraftar, karşılaşma öncesinde kentte buluştu.
Takımın Avrupa'daki taraftarının oluşturduğu "GözGöz Avrupa" üyeleri de maç için özel uçak kiraladı.
Adnan Menderes Havalimanı'na inen uçağı, İzmir'deki sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.
GözGöz Avrupa'nın kurucularından Mahmut Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stadın açılışı konusunda Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e güvendiklerini ve geliş hazırlıklarına yaklaşık 5 ay önce başladıklarını dile getirdi.