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Göztepe için 'uçarak' geldiler! Efsane evinde

"GözGöz Avrupa" taraftar grubu üyeleri, özel uçak kiralayıp takımlarının Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçı için İzmir'e geldi. Taraftarlardan Özcan Kayı, "Sanki bir ailenin tüm fertlerinin topluca bir düğüne gelmesi gibi Köln'den buraya geldik. Rüyada gibiyiz" dedi

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2020 Pazar 11:44 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2020 Pazar 11:44
Göztepe için 'uçarak' geldiler! Efsane evinde

Göztepe'nin Avrupa'daki taraftar grubu "GözGöz Avrupa" üyeleri, Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maç için özel uçak tutup İzmir'e geldi.

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Göztepe için 'uçarak' geldiler! Efsane evinde

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Beşiktaş ile yapacağı yeni stadındaki ilk maçına çıkmaya hazırlanırken, yurt içi ve yurt dışından birçok taraftar, karşılaşma öncesinde kentte buluştu.

Göztepe için 'uçarak' geldiler! Efsane evinde

Takımın Avrupa'daki taraftarının oluşturduğu "GözGöz Avrupa" üyeleri de maç için özel uçak kiraladı.

Göztepe için 'uçarak' geldiler! Efsane evinde

Adnan Menderes Havalimanı'na inen uçağı, İzmir'deki sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Göztepe için 'uçarak' geldiler! Efsane evinde

GözGöz Avrupa'nın kurucularından Mahmut Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stadın açılışı konusunda Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e güvendiklerini ve geliş hazırlıklarına yaklaşık 5 ay önce başladıklarını dile getirdi.

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