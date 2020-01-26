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Göztepe için 'uçarak' geldiler! Efsane evinde

"GözGöz Avrupa" taraftar grubu üyeleri, özel uçak kiralayıp takımlarının Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçı için İzmir'e geldi. Taraftarlardan Özcan Kayı, "Sanki bir ailenin tüm fertlerinin topluca bir düğüne gelmesi gibi Köln'den buraya geldik. Rüyada gibiyiz" dedi

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2020 Pazar 11:44 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2020 Pazar 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





