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Göztepe'de İlhan Palut dönemi başladı! Hedef istikrar

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, kendisinin ve ekibinin başarısızlığa tahammülü olmadığını belirtti. Teknik direktör İlhan Palut, "İlhan Palut ve ekibinin başarısız olmaya tahammülü yok. Mutlaka başarılı olacağız" dedi. Palut, "Arada kazanılan maçlar yerine, istikrar sağlama hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2019 Salı 13:28 Güncelleme Tarihi: 5 Kasım 2019 Salı 15:48
Göztepe'de İlhan Palut dönemi başladı! Hedef istikrar

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, kendisinin ve ekibinin başarısızlığa tahammülü olmadığını belirtti.

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Göztepe'de İlhan Palut dönemi başladı! Hedef istikrar

Adnan Süvari Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıkan Palut, idmandan önce futbolcularına bir konuşma yaptı.

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Göztepe'de İlhan Palut dönemi başladı! Hedef istikrar

Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu, başarı için kendisini hazır hissettiğini söyledi.

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Göztepe'de İlhan Palut dönemi başladı! Hedef istikrar

Süper Lig'den sezon başında da teklif aldığını ama kabul etmediğini kaydeden Palut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göztepe gibi bir camia ile beraber bu işe girmek, benim için mutluluk verici..."

Göztepe'de İlhan Palut dönemi başladı! Hedef istikrar

"...Doğru yerde olduğumu hissediyorum. İlk olarak Göztepe'ye bir futbol felsefesi kazandıracağız. Kendi oyununu oynayan, mücadele eden, agresif ve coşkulu..."

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