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> Göztepe'de İlhan Palut dönemi başladı! Hedef istikrar
Göztepe'de İlhan Palut dönemi başladı! Hedef istikrar
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, kendisinin ve ekibinin başarısızlığa tahammülü olmadığını belirtti. Teknik direktör İlhan Palut, "İlhan Palut ve ekibinin başarısız olmaya tahammülü yok. Mutlaka başarılı olacağız" dedi. Palut, "Arada kazanılan maçlar yerine, istikrar sağlama hedefimiz var" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 5 Kasım 2019 Salı 13:28Güncelleme Tarihi: 5 Kasım 2019 Salı 15:48
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, kendisinin ve ekibinin başarısızlığa tahammülü olmadığını belirtti.