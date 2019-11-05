Göztepe'de İlhan Palut dönemi başladı! Hedef istikrar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/spor/goztepede-ilhan-palut-donemi-basladi-hedef-istikrar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, kendisinin ve ekibinin başarısızlığa tahammülü olmadığını belirtti. Teknik direktör İlhan Palut, "İlhan Palut ve ekibinin başarısız olmaya tahammülü yok. Mutlaka başarılı olacağız" dedi. Palut, "Arada kazanılan maçlar yerine, istikrar sağlama hedefimiz var" ifadelerini kullandı. İşte o görüntüler...