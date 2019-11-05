 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Spor > Göztepe'de İlhan Palut dönemi başladı! Hedef istikrar

Göztepe'de İlhan Palut dönemi başladı! Hedef istikrar

Giriş Tarihi: 05.11.2019, 15:47

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut, kendisinin ve ekibinin başarısızlığa tahammülü olmadığını belirtti. Teknik direktör İlhan Palut, "İlhan Palut ve ekibinin başarısız olmaya tahammülü yok. Mutlaka başarılı olacağız" dedi. Palut, "Arada kazanılan maçlar yerine, istikrar sağlama hedefimiz var" ifadelerini kullandı. İşte o görüntüler...

Göztepe'de İlhan Palut dönemi başladı! Hedef istikrar Göztepe'de İlhan Palut dönemi başladı! Hedef istikrar

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe'de İlhan Palut dönemi başladı! Hedef istikrar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Çanakkale'de çekilen bu video olay oldu! Görenler hayrete düştü
Çanakkale'de çekilen bu video olay oldu! Görenler hayrete düştü
'Bitcoin Safiye' keyif sürüyor! Eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı! İşte o video görüntüleri...
'Bitcoin Safiye' keyif sürüyor! Eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı! İşte o video görüntüleri...
Başkan Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi
Başkan Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi
Her şey bir kargo ricasıyla başladı, hayatı kabusa döndü
Her şey bir kargo ricasıyla başladı, hayatı kabusa döndü
Tek hayali Başkan Erdoğan'ı görmek
Tek hayali Başkan Erdoğan'ı görmek
Türkiye Genelinde Hava Durumu!
Türkiye Genelinde Hava Durumu!
Falcao ne zaman dönüyor?
Falcao ne zaman dönüyor? Falcao, Galatasaray - Real Madrid maçında oynayacak mı?
Hakemler neden ''VAR''a gitmiyor ya da çağrılmıyor?
Hakemler neden ''VAR''a gitmiyor ya da çağrılmıyor?
Belhanda'ya Çin'den talip var!
Belhanda'ya Çin'den talip var!
MHK'den flaş 'VAR' açıklaması!
MHK'den flaş 'VAR' açıklaması!
Erman Toroğlu: ''Hakemler futbolu bilmiyor!
Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak hakemler açıklaması ''Hakemler futbolu bilmiyor!"
Fatih Terim, neşteri vuruyor! Galatasaray'da büyük değişim!
Fatih Terim, neşteri vuruyor! Galatasaray'da büyük değişim!