BİM Cuma indirimlerinde bu haftanın ürünleri belli oldu. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta pek çok teknolojik ürün uygun fiyatla satışta olacak. İşte 1 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...