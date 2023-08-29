BİM'in aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu cuma BİM'de televizyondan cep telefonuna, bilgisayardan robot süpürgeye varıncaya dek pek çok ürün indirimli fiyatla satışta olacak. İşte 1 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...
Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 15:45Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 15:50
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1 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM Cuma indirimlerinde bu haftanın ürünleri belli oldu. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta pek çok teknolojik ürün uygun fiyatla satışta olacak. İşte 1 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...