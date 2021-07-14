Ahmet Kural ve Sıla davasında flaş gelişme! Kural'ın cezası belli oldu

Ahmet Kural ve Sıla davasında flaş gelişme! Kural'ın cezası belli oldu

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural'a verilecek olan ceza belli oldu.