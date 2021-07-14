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Ahmet Kural ve Sıla davasında flaş gelişme! Kural'ın cezası belli oldu
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural'a verilecek olan ceza belli oldu.
Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:35
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Ahmet Kural ve Sıla davasında karar açıklandı!
Birliktelikleri ile hayranlarını şaşkına çeviren ve olaylı şekilde ayrılmaları ile de mahkemelik olan Sıla Ahmet Kural davasında beklenen karar açıklandı.
Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada, 'hakaret', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ahmet Kural ve Sıla davasında karar açıklandı!
DAVANIN GEÇMİŞİ Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı.
Ahmet Kural ve Sıla davasında karar açıklandı!
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.
Ahmet Kural ve Sıla davasında karar açıklandı!
Verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozmuştu.