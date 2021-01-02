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Akıncı izleyiciden tam not aldı! Tüm Türkiye'yi ekran başına topladı
atv ekranlarında Cuma akşamı ilk bölümü ile izleyicisiyle buluşan Akıncı, sürükleyici senaryosu, heyecan dolu sahneleri ve görsel bir şölen sunan görüntüleriyle izleyiciden tam not aldı.
Giriş Tarihi: 2 Ocak 2021 Cumartesi 11:45Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2021 Cumartesi 11:49
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Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Akıncı dizisi ilk bölümüyle Cuma akşamı ekran yolculuğuna başladı. Yayınlanan ilk bölümüyle 7'den 70'e her yaş grubundan hayranları oluşan Akıncı, ekranlara hızlı bir giriş yaptı.
atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, hikaye kurgusu, karakterleri, İstanbul görüntüleri ve aksiyon sahneleriyle izleyiciden tam not aldı.
Milyonları ekran başında buluşturan Akıncı, sosyal medyada da günün en çok konuşulanları arasında yer aldı.
Akıncı'nın 1. Bölüm etiketi #Akıncı Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, 1. sıraya kadar yükseldi.
Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, ilk bölümü hem ekran başında hem de sosyal medyada büyük ilgi gören Akıncı, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın zorlu mücadelesini yeni bölümlerinde izleyiciyle buluşturmaya devam edecek.