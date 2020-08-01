  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Arda Turan babalığı sevdi, samimi açıklamalar yaptı!

Arda Turan babalığı sevdi, samimi açıklamalar yaptı!

Başarılı futbolcu Arda Turan, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Aslıhan Doğan ile evli olan ve Hamza Arda, Asil Aslan adında iki oğlu bulunan Turan, samimi açıklamalar yaptı. Başarılı futbolcu, "Baba olmak beni sakinleştirdi" dedi.

Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 14:26 Güncelleme Tarihi: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 15:04
Arda Turan babalığı sevdi, samimi açıklamalar yaptı!

Günaydın'dan Hakan Uç'a konuşan Turan, çocukluk bayramlarından babalığa, salgınla mücadeleye katkılarından bilinmeyen yönlerine kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Arda Turan babalığı sevdi, samimi açıklamalar yaptı!

-Bugün bayramın ikinci günü... Sizde iz bırakmış bir bayram anısı var mı?

-Birçok bayram anım var. Biz kalabalık bir aileyiz. Ailece babaannemde toplanırdık ama ilk günlerinde bayramı evde geçirirdik.

Arda Turan babalığı sevdi, samimi açıklamalar yaptı!

Kurban Bayramları'nda kurban işlemleri yapılırdı. Kabalık ailelerde her zaman gülüşmeler, güzel yemekler olur. Benim de böyle güzel tatlı anılarım var.

Arda Turan babalığı sevdi, samimi açıklamalar yaptı!

-Aile kavramı sizin için çok önemli, kalabalık bir aile olmak istiyor musunuz?

-Evet aslında tabii ki kalabalık aile istiyoruz ancak bir konuda rahatsızız. Eşimin söylediği seyler ısıtılıp ısıtılıp önümüze gelip gündem oluyor.

Arda Turan babalığı sevdi, samimi açıklamalar yaptı!

Eşim kalabalık bir aile istediğini söylüyor, bu çok doğru, çoluklu çocuklu çok mutluyuz, Allah hayırlısını versin, bakalım ne olacak, iki tane erkek evladımız var. Anne olmak, çocuklar Aslıhan'ı da olgunlaştırdı, beni de. Bakalım, nasip kısmet diyorum.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Yıldız Asyalı ve Kerem Saka'nın evliliği 30 gün sonra bitti: İyi ki nikah yapmadık!
Yıldız Asyalı ve Kerem Saka'nın evliliği 30 gün sonra bitti: İyi ki nikah yapmadık!
  • SON DAKİKA