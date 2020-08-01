Arda Turan babalığı sevdi, samimi açıklamalar yaptı!

Eşim kalabalık bir aile istediğini söylüyor, bu çok doğru, çoluklu çocuklu çok mutluyuz, Allah hayırlısını versin, bakalım ne olacak, iki tane erkek evladımız var. Anne olmak, çocuklar Aslıhan'ı da olgunlaştırdı, beni de. Bakalım, nasip kısmet diyorum.