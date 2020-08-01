Arda Turan babalığı sevdi, samimi açıklamalar yaptı!

Başarılı futbolcu Arda Turan, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Aslıhan Doğan ile evli olan ve Hamza Arda, Asil Aslan adında iki oğlu bulunan Turan, samimi açıklamalar yaptı. Başarılı futbolcu, "Baba olmak beni sakinleştirdi" dedi.
Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 14:26Güncelleme Tarihi: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 15:04
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Günaydın'dan Hakan Uç'a konuşan Turan, çocukluk bayramlarından babalığa, salgınla mücadeleye katkılarından bilinmeyen yönlerine kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı.
-Bugün bayramın ikinci günü... Sizde iz bırakmış bir bayram anısı var mı?
-Birçok bayram anım var. Biz kalabalık bir aileyiz. Ailece babaannemde toplanırdık ama ilk günlerinde bayramı evde geçirirdik.
Kurban Bayramları'nda kurban işlemleri yapılırdı. Kabalık ailelerde her zaman gülüşmeler, güzel yemekler olur. Benim de böyle güzel tatlı anılarım var.
-Aile kavramı sizin için çok önemli, kalabalık bir aile olmak istiyor musunuz?
-Evet aslında tabii ki kalabalık aile istiyoruz ancak bir konuda rahatsızız. Eşimin söylediği seyler ısıtılıp ısıtılıp önümüze gelip gündem oluyor.
Eşim kalabalık bir aile istediğini söylüyor, bu çok doğru, çoluklu çocuklu çok mutluyuz, Allah hayırlısını versin, bakalım ne olacak, iki tane erkek evladımız var. Anne olmak, çocuklar Aslıhan'ı da olgunlaştırdı, beni de. Bakalım, nasip kısmet diyorum.