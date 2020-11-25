Arnavutluk'un en çok izlenen dizisi: Kuruluş Osman
atv ekranındaki ikinci sezonunda da büyük ilgi gören ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olarak reytinglerde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman', Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgiyle takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:16Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:16
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Dünyanın birçok farklı coğrafyasında izlenen 'Kuruluş Osman', Arnavutluk'un "en çok izlenen dizisi" oldu.
İkinci sezon yayınına ülkenin önde gelen kanalı TV KLAN'da "Osmani" ismiyle başlayan ve haftanın iki günü Prime Time'da ekrana gelen Kuruluş Osman, bölüm başına ortalama yüzde 40 izlenme oranıyla reytinglerde birinci sırada alıyor.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer.
İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir. Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır.
Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?