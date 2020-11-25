  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Arnavutluk'un en çok izlenen dizisi: Kuruluş Osman

Arnavutluk'un en çok izlenen dizisi: Kuruluş Osman

atv ekranındaki ikinci sezonunda da büyük ilgi gören ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olarak reytinglerde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman', Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgiyle takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:16 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:16
Arnavutluk'un en çok izlenen dizisi: Kuruluş Osman

Dünyanın birçok farklı coğrafyasında izlenen 'Kuruluş Osman', Arnavutluk'un "en çok izlenen dizisi" oldu.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Arnavutluk'un en çok izlenen dizisi: Kuruluş Osman

İkinci sezon yayınına ülkenin önde gelen kanalı TV KLAN'da "Osmani" ismiyle başlayan ve haftanın iki günü Prime Time'da ekrana gelen Kuruluş Osman, bölüm başına ortalama yüzde 40 izlenme oranıyla reytinglerde birinci sırada alıyor.

Arnavutluk'un en çok izlenen dizisi: Kuruluş Osman

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Arnavutluk'un en çok izlenen dizisi: Kuruluş Osman

Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer.

Arnavutluk'un en çok izlenen dizisi: Kuruluş Osman

İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir. Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır.

Arnavutluk'un en çok izlenen dizisi: Kuruluş Osman

Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Çukurova'da ortalık karışıyor!
Çukurova'da ortalık karışıyor!
  • SON DAKİKA