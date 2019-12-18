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Aydın'da gelin kaynana dansta! Neşe kaynağı oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 52 yaşındaki gelini Necgül Arslan tarafından götürüldüğü dans akademisinde zumba öğrenen kayınvalide, yöresel kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Kayınvalide Zehra Arslan, "Gençlerin yanında kendimi genç hissediyorum. Onlara da örnek olduğumu düşünüyorum" dedi. Gelin Necgül Arslan ise "Birlikte çok eğleniyoruz. Her gelin kaynana böyle yapamaz. Annem ara sıra yorulsa da gelmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





