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Aydın'da gelin kaynana dansta! Neşe kaynağı oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 52 yaşındaki gelini Necgül Arslan tarafından götürüldüğü dans akademisinde zumba öğrenen kayınvalide, yöresel kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Kayınvalide Zehra Arslan, "Gençlerin yanında kendimi genç hissediyorum. Onlara da örnek olduğumu düşünüyorum" dedi. Gelin Necgül Arslan ise "Birlikte çok eğleniyoruz. Her gelin kaynana böyle yapamaz. Annem ara sıra yorulsa da gelmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba 11:47
Aydın'da gelin kaynana dansta! Neşe kaynağı oldu

Aydınlı 82 yaşındaki Zehra Arslan, geliniyle gittiği dans akademisinde zumba öğreniyor.

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Aydın'da gelin kaynana dansta! Neşe kaynağı oldu

Efeler ilçesinde oturan 52 yaşındaki Necgül Arslan, kızının yönlendirmesiyle bir ay önce zumba dansına başladı.

Aydın'da gelin kaynana dansta! Neşe kaynağı oldu

Haftanın belirli günleri akademiye giden gelin, kayınvalidesi Zehra Arslan'a da dansı öğrenmesi için öneride bulundu.

Aydın'da gelin kaynana dansta! Neşe kaynağı oldu

Neşeli ve enerjik yapısıyla dikkati çeken Zehra Arslan, gelininin teklifini, başta yaşından dolayı sıcak bakmasa da sonradan kabul etti.

Aydın'da gelin kaynana dansta! Neşe kaynağı oldu

Dans eden genç kadınlar arasında yöresel kıyafetiyle öne çıkan Zehra Arslan, kısa sürede kurslara katılanların neşe kaynağı oldu.

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